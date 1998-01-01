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14 августа
Где проведут наши туристы бархатный сезон?
Аналитики компании Biletix проанализировали продажу авиабилетов по курортным направлениям на сентябрь и октябрь

В предстоящий бархатный сезон внутренний туристический поток переориентируется на Сочи, - сообщает компания Biletix. Объем ранних продаж авиабилетов в Сочи на сентябрь-октябрь из российских городов вырос в компании на 15%, в то время как продажи авиабилетов в Симферополь, напротив, сократились на 31%.

Судя по аналитике Biletix, в первые месяцы осени среди самых востребованных внутренних направлений выросла популярность у Сочи, Минеральных Вод и Калининграда, при этом в «минус» ушли Симферополь, Геленджик и Краснодар.

 

Наибольший рост популярности среди международных направлений продемонстрировали курорты Турции: объем продаж авиабилетов в Анталью вырос в 6,5 раза, в Стамбул – в 3,8 раза. Также динамичный рост спроса продемонстрировали Тель-Авив (рост в 3,1 раза) и Тбилиси (рост в 2,3 раза).

 

В целом объем продаж авиабилетов на предстоящий бархатный сезон сократился на 2,3%. При этом продажи по внутренним направлениям остались на прошлогоднем уровне, просадка по международным направлениям составила 16%.

Согласно данным раннего бронирования, в январе-июле 56% продаж авиабилетов с вылетом в сентябре-октябре пришлись на внутренние рейсы и 44% – на международные. В аналогичный период прошлого года это соотношение составляло 53% и 47% соответственно.

Средний чек по внутренним направлениям вырос с 8 470 до 9 783 рублей, то есть на 15%, по зарубежным направлениям – на 1%, с 18 967 до 19 156 рублей.

 

ТОП-20 популярных авианаправлений на сентябрь-октябрь 2018 года

 

 

Направление

Объем продаж в %

к прошлому году

Место в рейтинге популярности 2017/2018

Средний чек билета туда-обратно из Москвы (2017/2018)

1

Сочи

+15%

2 / 1

5 078 руб./ 7 670 руб., +51%

2

Симферополь

-31%

1 / 2

6 298 / 9 141, +45%

3

Тель-Авив

Рост в 3,1 раза

38 / 3

16 521 / 14 138, -15%

4

Анапа

+1%

6 / 4

6 363 / 7 974, +26%

5

Минеральные Воды

+15%

8 / 5

5 982 / 7 270, +21%

6

Тбилиси

Рост в 2,3 раза

19 / 6

12 538 / 12 767, +1%

7

Тиват

-1%

7 / 7

12 085 / 13 434, +11%

8

Барселона

-21%

13 / 8

13 454 / 15 440, +14%

9

Батуми

-28%

10 / 9

16 480 / 14 127, -15%

10

Геленджик

-21%

9 / 10

7 797 / 10 724, +37%

11

Краснодар

-18%

14 / 11

4 275 / 5 194, +21%

12

Ташкент

-56%

7 / 12

14 945 / 19 190, +35%

13

Калининград

+75%

39 / 13

7 280 / 6 470, -12%

14

Ереван

-44%

16 / 14

10 874 / 10 686, -2%

15

Ларнака

-38%

13 / 15

8 365 / 13 827, +35%

16

Бургас

-6%

25 / 16

16 832 / 15 830, -6%

17

Кишинев

-39%

16 / 17

8 006 / 12 481, +55%

18

Стамбул

Рост в 3,8 раза

131 / 18

10 595 / 11 131, +5%

19

Анталья

Рост в 6,5 раза

197 / 19

20 675 / 15 896, -24%

20

Париж

-2%

35 / 20

13 342 / 15 815, +18%

 


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