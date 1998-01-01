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14 августа
Где проведут наши туристы бархатный сезон?
Аналитики компании Biletix проанализировали продажу авиабилетов по курортным направлениям на сентябрь и октябрь
В предстоящий бархатный сезон внутренний туристический поток переориентируется на Сочи, - сообщает компания Biletix. Объем ранних продаж авиабилетов в Сочи на сентябрь-октябрь из российских городов вырос в компании на 15%, в то время как продажи авиабилетов в Симферополь, напротив, сократились на 31%.
Судя по аналитике Biletix, в первые месяцы осени среди самых востребованных внутренних направлений выросла популярность у Сочи, Минеральных Вод и Калининграда, при этом в «минус» ушли Симферополь, Геленджик и Краснодар.
Наибольший рост популярности среди международных направлений продемонстрировали курорты Турции: объем продаж авиабилетов в Анталью вырос в 6,5 раза, в Стамбул – в 3,8 раза. Также динамичный рост спроса продемонстрировали Тель-Авив (рост в 3,1 раза) и Тбилиси (рост в 2,3 раза).
В целом объем продаж авиабилетов на предстоящий бархатный сезон сократился на 2,3%. При этом продажи по внутренним направлениям остались на прошлогоднем уровне, просадка по международным направлениям составила 16%.
Согласно данным раннего бронирования, в январе-июле 56% продаж авиабилетов с вылетом в сентябре-октябре пришлись на внутренние рейсы и 44% – на международные. В аналогичный период прошлого года это соотношение составляло 53% и 47% соответственно.
Средний чек по внутренним направлениям вырос с 8 470 до 9 783 рублей, то есть на 15%, по зарубежным направлениям – на 1%, с 18 967 до 19 156 рублей.
ТОП-20 популярных авианаправлений на сентябрь-октябрь 2018 года
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