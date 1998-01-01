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Где проведут наши туристы бархатный сезон?

Аналитики компании Biletix проанализировали продажу авиабилетов по курортным направлениям на сентябрь и октябрь

В предстоящий бархатный сезон внутренний туристический поток переориентируется на Сочи, - сообщает компания Biletix. Объем ранних продаж авиабилетов в Сочи на сентябрь-октябрь из российских городов вырос в компании на 15%, в то время как продажи авиабилетов в Симферополь, напротив, сократились на 31%.

Судя по аналитике Biletix, в первые месяцы осени среди самых востребованных внутренних направлений выросла популярность у Сочи, Минеральных Вод и Калининграда, при этом в «минус» ушли Симферополь, Геленджик и Краснодар.

Наибольший рост популярности среди международных направлений продемонстрировали курорты Турции: объем продаж авиабилетов в Анталью вырос в 6,5 раза, в Стамбул – в 3,8 раза. Также динамичный рост спроса продемонстрировали Тель-Авив (рост в 3,1 раза) и Тбилиси (рост в 2,3 раза).

В целом объем продаж авиабилетов на предстоящий бархатный сезон сократился на 2,3%. При этом продажи по внутренним направлениям остались на прошлогоднем уровне, просадка по международным направлениям составила 16%.

Согласно данным раннего бронирования, в январе-июле 56% продаж авиабилетов с вылетом в сентябре-октябре пришлись на внутренние рейсы и 44% – на международные. В аналогичный период прошлого года это соотношение составляло 53% и 47% соответственно.

Средний чек по внутренним направлениям вырос с 8 470 до 9 783 рублей, то есть на 15%, по зарубежным направлениям – на 1%, с 18 967 до 19 156 рублей.

ТОП-20 популярных авианаправлений на сентябрь-октябрь 2018 года

Направление Объем продаж в % к прошлому году Место в рейтинге популярности 2017/2018 Средний чек билета туда-обратно из Москвы (2017/2018) 1 Сочи +15% 2 / 1 5 078 руб./ 7 670 руб., +51% 2 Симферополь -31% 1 / 2 6 298 / 9 141, +45% 3 Тель-Авив Рост в 3,1 раза 38 / 3 16 521 / 14 138, -15% 4 Анапа +1% 6 / 4 6 363 / 7 974, +26% 5 Минеральные Воды +15% 8 / 5 5 982 / 7 270, +21% 6 Тбилиси Рост в 2,3 раза 19 / 6 12 538 / 12 767, +1% 7 Тиват -1% 7 / 7 12 085 / 13 434, +11% 8 Барселона -21% 13 / 8 13 454 / 15 440, +14% 9 Батуми -28% 10 / 9 16 480 / 14 127, -15% 10 Геленджик -21% 9 / 10 7 797 / 10 724, +37% 11 Краснодар -18% 14 / 11 4 275 / 5 194, +21% 12 Ташкент -56% 7 / 12 14 945 / 19 190, +35% 13 Калининград +75% 39 / 13 7 280 / 6 470, -12% 14 Ереван -44% 16 / 14 10 874 / 10 686, -2% 15 Ларнака -38% 13 / 15 8 365 / 13 827, +35% 16 Бургас -6% 25 / 16 16 832 / 15 830, -6% 17 Кишинев -39% 16 / 17 8 006 / 12 481, +55% 18 Стамбул Рост в 3,8 раза 131 / 18 10 595 / 11 131, +5% 19 Анталья Рост в 6,5 раза 197 / 19 20 675 / 15 896, -24% 20 Париж -2% 35 / 20 13 342 / 15 815, +18%