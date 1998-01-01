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Десятки людей погибли при обрушении автомобильного моста в Генуе/ Чартер из Ларнаки с отказавшим двигателем приземлился во Внуково/ Россиян предупредили о серьезных задержках при прохождении контроля в Хитроу

Десятки людей погибли при обрушении автомобильного моста в Генуе

Автомобильный мост в итальянском городе Генуя в области Лигурия на севере страны частично обрушился сегодня , жертвами стали несколько десятков человек, сообщают местные СМИ.

По их информации, в момент обрушения на мосту находилось много автомобилей. Отмечается, что к месту происшествия съехались десятки карет скорой помощи.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

Генконсульство России в Генуе пока не получало информацию о том, есть ли российские граждане среди пострадавших или погибших, ожидает данных со стороны полиции, сообщил "Интерфаксу" атташе Генконсульства РФ в Генуе Сергей Чернега.

По словам дипломата, "на данный момент полиция только выясняет число погибших и пострадавших, поэтому данные нам поступят позже".

Он также отметил, что в Генуе бушует непогода, что также осложняет работу полиции.

Чартер из Ларнаки с отказавшим двигателем благополучно сел во Внуково

Дальнемагистральный лайнер с пятью сотнями российских туристов на борту благополучно приземлился в Москве с отказавшим двигателем. Как сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта, двухпалубный Boeing-747 выполнял чартерный рейс из кипрской Ларнаки в московский аэропорт "Внуково".

"На борту самолета порядка 500 российских туристов из различных регионов страны. В связи с возникшей неисправностью во время полета командир экипажа принял решение отключить один из двигателей. При этом экипажу удалось благополучно посадить с одним неработающим двигателем", — расссказал источник.

Он пояснил, что экипаж держал ситуацию под контролем, а технологические возможности самолета позволяли самолету добраться до Москвы и совершить посадку с одним неработающим двигателем из четырех.

Россиян предупредили о серьезных задержках при прохождении контроля в аэропорту Хитроу

Посольство России в Великобритании предупредило россиян о серьезных задержках при прохождении погранконтроля в лондонском аэропорту Хитроу .

«В Хитроу зарегистрирован значительный рост очередей на прохождение пограничного контроля. По британским требованиям время ожидания в очереди для граждан, прибывающих из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону, не должно превышать 45 минут.

Однако в июле уложиться в установленные временные рамки не удалось в отношении 95% авиапассажиров. Время ожидания достигало порой 2,5 часов», — говорится в сообщении.

В посольстве рекомендовали россиянам, следующим транзитом через Лондон, учитывать возможные длительные задержки при прохождении паспортного контроля.

/TOURBUS.RU