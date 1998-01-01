|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
14 августа
В зимнем сезоне «Аэрофлот» ставит новые рейсы в Дубай и на Пхукет
Туроператоры обсуждают востребованность новых рейсов нацперевозчика по популярным туристическим маршрутам.
Как сообщили нам в пресс-службе «Аэрофлота», в зимнем расписании компания у увеличивает частоту полетов на линии Москва – Дубай. Начиная с 29 октября авиакомпания вводит новые рейсы из Шереметьево в аэропорт Дубая Аль-Мактум, которые будут выполняться ежедневно. Новый рейс SU 522 будет вылетать из Шереметьево в 01:10 и прибывать в Дубай в 7:30(местное время).
Обратно рейс SU 523 покинет Дубай в 9:00 и прилетит в Шереметьево в 13:40. Новые рейсы будут совершаться на самолетах Boeing 737.
Отметим, что помимо дополнительных рейсов в аэропорт Аль-Мактум, «Аэрофлот» продолжит выполнять регулярные полеты и в международный аэропорт Дубай трижды в день.
В пресс-службе туроператора «Библио Глобус» нашему корреспонденту сообщили: «На период с октября по май приходится высокий туристический сезон в ОАЭ.
В предстоящем осенне-зимнем сезоне у авиаперевозчиков и туроператоров серьезные планы на направление, которое планирует стать одним из самых востребованных в виду закрытого авиасообщения с курортами Египта, поэтому усиление частоты полетов можно только приветствовать.
Бронирования туров на осенне-зимние даты по направлению ОАЭ в компании Библио-Глобус идут уже довольно активно, максимальная глубина продаж уже достигает февраля 2019 года».
Также «Аэрофлот» сообщает, что зимой он увеличивает частоту полетов в туристический центр Таиланда — Пхукет. Дополнительные рейсы будут выполняться в рамках зимнего расписания полетов, начиная с 28 октября 2018 года на современных авиалайнерахBoeing 777.
Рейс SU 0278 будет вылетать из Шереметьево по средам, пятницам и воскресеньям в 06:15, и прибывать в Пхукет в 19:15 . Обратный рейс SU 0279 будет покидать Пхукет в 21:00 и прибывать в Шереметьево в 03:10 утра.
У нас Пхукет в предстоящем зимнем сезоне
Спрос на зимний Таиланд в разы превышает летний. Все-таки сезонные колебания и погодные условия на острове выражены значительно и могут вмешиваться в планы туристов с июня по сентябрь. По данным, отдела продаж Таиланд на протяжении последних пять лет стабильно входит в тройку самых популярных зимних пляжных направлений и очень востребован».
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72