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14 августа
В зимнем сезоне «Аэрофлот» ставит новые рейсы в Дубай и на Пхукет

Туроператоры обсуждают востребованность новых рейсов нацперевозчика по популярным туристическим маршрутам.


Как сообщили нам в пресс-службе «Аэрофлота», в зимнем расписании компания у увеличивает частоту полетов на линии Москва – Дубай. Начиная с 29 октября авиакомпания вводит новые рейсы из Шереметьево в аэропорт Дубая Аль-Мактум, которые будут выполняться ежедневно. Новый  рейс SU 522 будет вылетать из Шереметьево в 01:10 и прибывать в Дубай в 7:30(местное время).

Обратно  рейс SU 523 покинет Дубай в 9:00 и прилетит в Шереметьево в 13:40. Новые рейсы будут совершаться на самолетах Boeing 737.

Отметим, что помимо дополнительных рейсов в аэропорт Аль-Мактум, «Аэрофлот» продолжит выполнять регулярные полеты и в международный аэропорт Дубай трижды в день.

 

В пресс-службе туроператора «Библио Глобус» нашему корреспонденту сообщили: «На период с октября по май приходится высокий туристический сезон в ОАЭ.
Температура воздуха на курортах ОАЭ в эти месяцы находится в пределах +30-34 градусов и можно с комфортом проводить время на пляже, без изнуряющей жары, которая бывает на курортах в летний период.

 

В предстоящем осенне-зимнем сезоне у авиаперевозчиков и туроператоров серьезные планы на направление, которое планирует стать одним из самых востребованных в виду закрытого авиасообщения с курортами Египта, поэтому усиление частоты полетов можно только приветствовать.

Бронирования туров на осенне-зимние даты по направлению ОАЭ в компании Библио-Глобус идут уже довольно активно, максимальная глубина продаж уже достигает февраля 2019 года».

 

Также  «Аэрофлот» сообщает, что зимой он увеличивает частоту полетов в туристический центр Таиланда —  Пхукет. Дополнительные рейсы будут выполняться в рамках зимнего расписания полетов, начиная с 28 октября 2018 года на современных авиалайнерахBoeing 777.

Рейс SU 0278 будет вылетать из Шереметьево по средам, пятницам и воскресеньям в 06:15, и прибывать в Пхукет в 19:15 . Обратный рейс SU 0279  будет покидать Пхукет в 21:00 и прибывать в Шереметьево в 03:10  утра.


Комментируя эту новость, в пресс-службе туроператора TEZ Tour нам сообщили: «Безусловно, при адекватной ценовой политике перевозчика  этот  маршрут будет востребован туристами, которых интересуют прямые перелеты регулярными рейсами.  

У  нас Пхукет  в предстоящем зимнем сезоне 
будет представлен собственной полетной программой  с 13 октября по 27 апреля дважды в неделю (вылеты по средам и субботам) - это как раз самый высокий сезон для данного региона. В зависимости от спроса  мы принимаем решение о продлении полетной программы, поскольку май также считается благоприятным месяцем для отдыха. 

 

Спрос на зимний Таиланд  в разы превышает летний. Все-таки    сезонные колебания  и погодные условия  на острове выражены значительно и могут вмешиваться в планы туристов с июня по сентябрь.   По данным,  отдела продаж Таиланд на протяжении последних пять лет стабильно  входит в тройку самых популярных зимних пляжных направлений и очень востребован».

/TOURBUS.RU


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