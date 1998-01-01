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13 августа
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МИД РФ cообщает об оранжевом и желтом уровнях опасности в Китае/ Ростуризм предупредил автотуристов об огромных очередях на границе с Грузией/ Турист погиб после укуса бегемота в Кении
МИД РФ предупредил об оранжевом и желтом уровнях опасности в Китае
Оранжевый уровень опасности объявлен в китайских провинциях Чжэцзян, Шаньдун, Фуцзян и Цзянсу в связи с приближением тайфуна «Яги», сообщает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.
«Оранжевый уровень метеоопасности объявлен в провинциях Чжэцзян, Шаньдун, Фуцзян и Цзянсу в Китае в связи с приближением тайфуна «Яги», в прибрежных районах действует предупреждение о возможности высоких волн. В аэропорту Шанхая отменены 160 авиарейсов», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.
По данным издания Хinhuanet, порывы ветра могут достигать до 30 метров в секунду. Метеорологи прогнозируют дальнейшее движение тайфуна на северо-запад.
Местным жителям и туристам не рекомендуется находиться на открытых пространствах, лодкам, катерам и кораблям запрещено выходить в море.
Кроме того, желтый уровень опасности объявлен в Пекине из-за проливных дождей и гроз, сообщает также ситуационно-кризисный центр.
"В Пекине объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с ожидаемыми ливнями и грозами. Администрация города временно закрыла для посетителей 168 различных природных и архитектурных туристических объектов", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.
Ростуризм предупредил автотуристов об огромных очередях на границе с Грузией
Российские туристы вынуждены ждать по 12 часов, чтобы попасть в Грузию на автомобиле через пункт пропуска Верхний Ларс, сообщает Ростуризм.
«В связи с расположением единственного пункта пропуска на границе России и Грузии Верхний Ларс в горной местности, инфраструктура приграничной территории была создана с ограничениями. В период летних пиковых нагрузок очередь перед КПП достигает 5-6 километров, а срок ожидания составляет более 12 часов», — говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали туроператорам и турагентам, реализующим туры в Грузию автотранспортом, принимать во внимание ситуацию и заблаговременно информировать туристов о длительных задержках на границе. Самостоятельным туристам в Ростуризме посоветовали принимать взвешенное решение при выборе вида транспорта для поездки в страну.
В Грузии в июле зафиксировали рекордный за 12 лет турпоток из России. По сравнению с июлем прошлого года он вырос на 12,8% — до 247,2 тыс. человек. Всего в январе-июле 2018 года страну посетили 892,5 тыс. россиян, что на 22,9% больше чем в аналогичный период годом ранее.
Турист погиб после укуса бегемота в Кении
Бегемот в Кении до смерти искусал 66-летнего туриста из Тайваня, когда последний пытался сфотографировать животное с близкого расстояния, сообщает местное издание The Star.
«Бегемот смертельно укусил в грудную клетку туриста из Тайваня, который пытался сфотографировать животное с близкого расстояния. Его другу, который находился в момент нападения рядом с туристом, удалось выжить, он получил легкие травмы», — пишет газета.
Инцидент произошел возле одного из отелей, куда пришли бегемоты в поисках пастбищ из-за повышения уровня воды в других районах.
С начала года в Кении в результате нападения бегемотов погибли шесть человек. Последний случай произошел в этот же день в нескольких километрах от места происшествия, в котором погиб китайский турист.
На этот раз жертвой стал рыбак, получивший смертельные травмы на озере Найваша.
/TOURBUS.RU
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