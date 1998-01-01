Новости «Красный авангард», «русский Манчестер» и «город невест» - чем может привлечь туристов Иваново? Комитет по культуре города Иваново и туркомпания «Скорость» пригласили профессионалов туризма и журналистов в ознакомительный тур по Ивановской области

На прошлой неделе состоялся информационный тур для туроператоров и журналистов по Ивановской области, организованный Комитетом по культуре администрации города Иваново и туристической компанией «Скорость». Сегодняшняя Ивановская область — прямой «потомок» образованной век назад Иваново-Вознесенской губернии. Она сформировалась вокруг родившегося от слияния известного с XVII века села Иванова и Вознесенской слободы города (с 1871), быстро развивавшегося благодаря «холщовому» делу, то есть текстильной промышленности. «Перед Февральской революцией в нём проживало без малого 180 тыс. человек, но он не был даже центром уезда, - рассказывает директор турфирмы «Скорость» Севеда Наринян. - Так что учреждение ровно сто лет назад Иваново-Вознесенской губернии стало лишь формальным итогом бурного развития нового города, ставшего также родиной первого Совета в России». Именно благодаря последнему событию «русский Манчестер», как иногда называют Иваново, был в 1967 году включен в состав новообразованного брендового маршрута «Золотое кольцо России». Но если в советские годы именно этот факт был — вместе с «городом невест» - главным туристическим символом города, то сегодня акцент делается на то, что фактическое превращение Иваново-Вознесенска в 1920-30-е годы в «третью столицу революции» обогатило его рядом уникальных сооружений в стиле конструктивизма - «красного авангарда» - подобных которым нет ни в одном из городов Золотого кольца. Речь идёт о «доме-птице», «доме-подкове», «доме-корабле», Доме коллектива, здании Ивсельхозбанка, об уникальном театре с тремя залами в трёх этажах, с крыши которого видны хорошо сохранившиеся кварталы промышленной застройки начала прошлого века, часть из которых в перспективе может быть музеефицирована. Хозяева этой застройки во многом и определили «туристический ландшафт» сегодняшнего Иванова. Самым ярким из них был Дмитрий Бурылин, текстильный фабрикант, коллекционер и меценат, построивший для своей коллекции специальный дом, в котором сегодня находится Музей промышленности и искусства. Жемчужина его собрания — купленные Бурылиным единственные в мире астрономические часы, показывающие время в 37 мировых столицах и по четырём календарям. В находящемся напротив особняке Бурылина размещается Музей ивановских ситцев — одного из главных туристических брендов региона. В начале прошлого века иваново-вознесенские предприятия выпускали до 42 видов ситцевых тканей. Сохраняется, хотя и в несколько изменённом виде, бренд Иванова как «самого советского города»: в Музее первого Совета, некогда главном объекте городского туристического показа, сегодня размещается очень популярная у туристов выставка (ставится вопрос о её превращении в часть постоянной экспозиции) «Коммунизм + коммуна = коммуналка». «Несмотря на то, что Иваново давно входило в состав Золотого кольца, развитию туризма уделялось явно недостаточно внимания, - считает глава города Владимир Шарыпов, - и сегодня мы ясно увидели, как мы отстали от соседей. Но я надеюсь, что в ближайшее время ситуация изменится к лучшему». «Сегодня в Иваново 31 гостиница, за последний год в них переночевало 506 тысяч туристов, - рассказывает заместитель председателя комитета по культуре администрации города Иваново Ирина Голубева. - Предстоит реконструкция до уровня 3-4* гостиниц «Вознесенская» и «Азимут», появится несколько хостелов мирового уровня». В ближайшее время в Иваново должен заработать пешеходный маршрут «Красная нить», появятся стенды с туристической навигацией и аудиогид. Уже работают дом-музей семьи Цветаевых (основатель Музея изящных искусств родился в Шуйском уезде), Музей советского автопрома, выросший из частной коллекции «членовозов». Очень перспективно привлечение в Иваново потока туристов из Китая, которых могут заинтересовать подробности биографий детей Мао Цзэдуна (Аньина и Аньцина), воспитывавшихся в знаменитом «Доме на Талке» - основанном в 1933 году Ивановском интернациональном детском доме. Недавно обзаведшаяся собственным туристическим порталом Ивановская область — соседка весьма развитых в туристическом отношении Ярославской и Владимирской областей - также является весьма перспективной с точки зрения развития отрасли. Увеличению притока туристов в область может способствовать недавно введённый «РЖД» и курсирующий трижды в день скоростной поезд «Ласточка» по маршруту Москва — Владимир — Шуя — Иваново (время в пути до Шуи — 3 часа 15 минут, до Иваново — 3 часа 40 минут). Известная с первой половины XVI века Шуя — один из самых богатых на туристические ресурсы городов Центральной России: шуйское мыло, изображённое на гербе города, шуйские ситцы, шуйские наливки, производящиеся на основанном в 1899 году заводе, самая высокая в нестоличной России колокольня (106 м) и т. д. В ближних окрестностях города есть несколько богатых историко-культурными памятниками сёл - Дунилово, Васильевское, Парское. А также Гумнищи - родина великого поэта-символиста Константина Бальмонта: посвящённый ему музей находится в самой Шуе. «Очень любопытно, что в одном из недавно вышедших путеводителей по Золотому кольцу России главу об Иванове открывает живописный вид... села Дунилово!» - рассказывает ивановский историк и краевед, автор недавно вышедшей книги «Город красной зари» Михаил Тимофеев. Ивановская область тоже могла бы сформировать на своей территории собственное «Золотое кольцо»: хорошо известный всей туристической России Плёс, стоящая над Волгой Кинешма, та же Шуя с окрестностями, «клюквенная столица» России Южа, центры лаковой росписи Палех и Холуй... Но это — дело более отдалённого будущего. /TOURBUS.RU

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