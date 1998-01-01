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13 августа
Всероссийский День MICE впервые пройдет в столице 10 октября
День MICE-2018 объединит сразу три важнейших мероприятия для ведущих профессионалов сферы делового туризма
В течение одного дня – 10 октября – в залах Конгресс-центра ЦМТ на Пресне в рамках Дня MICE-2018 пройдут сразу три мероприятия для профессионалов индустрии делового туризма:
Участники – более ста региональных MICE-экспонентов и более 400 корпоративных MICE-заказчиков и представителей MICE-агентств;
У MICE-команд регионов России появилась возможность продемонстрировать свой MICE-потенциал аудитории MICE-Дня, а значит - заинтересованным MICE-заказчикам, MICE-агентствам и коллегам из других регионов.
Церемония проводится с 2010 г. Традиционно награды будут вручены в 15 номинациях. Принимают участие более 200 компаний-номинантов со всей страны.
Победители и лауреаты премии определяются по результатам открытого онлайн-голосования и общей оценки Экспертного совета награды.
Гостями церемонии станут более 400 представителей индустрии гостеприимства, туристических компаний и ассоциаций, работающих в сфере MICE, а также представители крупных корпоративных заказчиков из разных сфер бизнеса.
До 20 сентября можно проголосовать за номинантов на сайте премии.
Официальными партнерами Дня MICE выступают крупнейшие компании индустрии:
Партнерами премии Russian Business Travel & MICE Award-2018 стали:
Инфраструктура MICE России сделала огромный шаг вперед – к глобальной конкурентоспособности, операторы рынка и власти в регионах не полностью осознают свой потенциал как MICE-направления. MICЕ-заказчики, как в России, так и за рубежом, не в полной мере осведомлены о MICE-возможностях регионов России.
Задачи Дня MICE:
Аудитория Дня MICE:
Всероссийский День MICE призван объединить абсолютно всех участников отрасли: представителей властных структур, организаторов и заказчиков мероприятий, площадок и подрядчиков со всей страны.
Весь день – доклады и дискуссии на актуальные темы, Workshop по продуктам, новые и полезные встречи, современный формат баттлов и признание oт лучших представителей отрасли. Такого ещё не было!
Интегрированная регистрация на все три события для всех участников и гостей мероприятия позволит превратить это событие в САМОЕ МАСШТАБНОЕ В ОТРАСЛИ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ MICE-индустрии России!
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