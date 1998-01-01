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13 августа
Всероссийский День MICE впервые пройдет в столице 10 октября

День MICE-2018 объединит сразу три важнейших  мероприятия  для ведущих профессионалов сферы делового туризма


В течение одного дня – 10 октября – в залах Конгресс-центра ЦМТ на Пресне в рамках Дня MICE-2018 пройдут сразу три  мероприятия для профессионалов индустрии делового туризма:

Участники – более ста региональных MICE-экспонентов и более 400 корпоративных MICE-заказчиков и представителей MICE-агентств;

У MICE-команд  регионов России появилась возможность продемонстрировать свой MICE-потенциал аудитории MICE-Дня, а значит - заинтересованным MICE-заказчикам, MICE-агентствам и коллегам из других регионов. 
Участвуя в MICE-Баттле  вы вступаете в борьбу за специальный приз RUSSIAN BUSINESS TRAVEL & MICE AWARD 2018, который будет вручен региону-победителю непосредственно на церемонии по результатам интерактивного голосования, проводимого среди зрителей - участников MICE-Дня!

Церемония проводится с 2010 г. Традиционно награды будут вручены в 15 номинациях. Принимают участие более 200 компаний-номинантов со всей страны.

Победители и лауреаты премии определяются по результатам открытого  онлайн-голосования и общей оценки Экспертного совета награды.

      Гостями церемонии станут более 400 представителей индустрии гостеприимства,      туристических компаний и ассоциаций, работающих в сфере MICE, а также представители крупных корпоративных заказчиков из разных сфер бизнеса.

До 20 сентября можно проголосовать за номинантов на сайте премии.

Голосовать

 

Официальными партнерами Дня MICE выступают крупнейшие компании индустрии:

  • - BE IN RUSSIA
  • - «Интурист»,
  • - Cosmos Group,
  • - «Академсервис»,
  • - «Панорама 360» (башня «Федерация», Москва Сити),
  • - TUI Corporate,
  • Компания Very Good Transfer.

Партнерами премии Russian Business Travel & MICE Award-2018 стали:

  •  MAXIMICE - партнер премии в номинации «Лучший организатор инсентив-программ за рубежом».
  •  American Express Bank - партнер премии в номинации «Лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма».
  •  «ЭГО Транслейтинг» – официальный партнер.

 

Инфраструктура MICE России сделала огромный шаг вперед – к глобальной конкурентоспособности, операторы рынка и власти в регионах не полностью осознают свой потенциал как MICE-направления. MICЕ-заказчики, как в России, так и за рубежом, не в полной мере осведомлены о MICE-возможностях регионов России.

 

Задачи Дня MICE:

  • Демонстрация аудитории актуальных достижений и возможностей индустрии MICE-регионов России;
  • Анализ возможностей и обсуждение стратегии реализации потенциала каждого региона России как MICE-направления;
  • Знакомство российских и зарубежных MICE-заказчиков с лучшими MICE-продуктами и возможностями регионов России;
  • Привлечение заинтересованного внимания всех стейкхолдеров отрасли к выгодам развития регионов как MICE-направлений.

Аудитория Дня MICE: 

  • Правительство РФ;
  • Федеральные и региональные институты развития;
  • Органы исполнительной власти регионов России;
  • Профессиональные организаторы мероприятий, РСО, крупнейшие российские и зарубежные MICE- и Event-агентства;
  • Российские и зарубежные корпоративные MICE-заказчики;
  • Федеральные и региональные DMC, все региональные операторы рынка индустрии встреч, MICE-обьекты: отели, площадки, рестораны, кейтеринговые компании, агротуристические центры, транспортные компании, поставщики оборудования для мероприятий, продюсерские центры, артисты, кавер-группы, ведущие;
  • Отраслевые и деловые СМИ.

Всероссийский День MICE призван объединить абсолютно всех участников отрасли: представителей властных структур, организаторов и заказчиков мероприятий, площадок и подрядчиков со всей страны.

Весь день – доклады и дискуссии на актуальные темы, Workshop по продуктам, новые и полезные встречи, современный формат баттлов и признание oт лучших представителей отрасли. Такого ещё не было!

Интегрированная  регистрация на все три события для всех участников и гостей мероприятия позволит превратить это событие в САМОЕ МАСШТАБНОЕ В ОТРАСЛИ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ MICE-индустрии России!

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