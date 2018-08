Новости Всероссийский День MICE впервые пройдет в столице 10 октября День MICE-2018 объединит сразу три важнейших мероприятия для ведущих профессионалов сферы делового туризма

В течение одного дня – 10 октября – в залах Конгресс-центра ЦМТ на Пресне в рамках Дня MICE-2018 пройдут сразу три мероприятия для профессионалов индустрии делового туризма: Конференция для профессионалов отрасли из регионов России «Индустрия MICE в регионах России: вектор развития»

Супер-Workshop «BE IN RUSSIA TOP-100/ Будь в России!» Участники – более ста региональных MICE-экспонентов и более 400 корпоративных MICE-заказчиков и представителей MICE-агентств; MICE-Баттл регионов России http://miceday.ru/micebattle.html У MICE-команд регионов России появилась возможность продемонстрировать свой MICE-потенциал аудитории MICE-Дня, а значит - заинтересованным MICE-заказчикам, MICE-агентствам и коллегам из других регионов.

Участвуя в MICE-Баттле вы вступаете в борьбу за специальный приз RUSSIAN BUSINESS TRAVEL & MICE AWARD 2018, который будет вручен региону-победителю непосредственно на церемонии по результатам интерактивного голосования, проводимого среди зрителей - участников MICE-Дня! IX Церемония награждения лауреатов премии Russian Business Travel & MICE Award Церемония проводится с 2010 г. Традиционно награды будут вручены в 15 номинациях. Принимают участие более 200 компаний-номинантов со всей страны. Победители и лауреаты премии определяются по результатам открытого онлайн-голосования и общей оценки Экспертного совета награды. Гостями церемонии станут более 400 представителей индустрии гостеприимства, туристических компаний и ассоциаций, работающих в сфере MICE, а также представители крупных корпоративных заказчиков из разных сфер бизнеса. До 20 сентября можно проголосовать за номинантов на сайте премии. Голосовать Официальными партнерами Дня MICE выступают крупнейшие компании индустрии: - BE IN RUSSIA

- «Интурист»,

- Cosmos Group,

- «Академсервис»,

- «Панорама 360» (башня «Федерация», Москва Сити),

- TUI Corporate,

Компания Very Good Transfer. Партнерами премии Russian Business Travel & MICE Award-2018 стали: MAXIMICE - партнер премии в номинации «Лучший организатор инсентив-программ за рубежом».

American Express Bank - партнер премии в номинации «Лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма».

«ЭГО Транслейтинг» – официальный партнер. Инфраструктура MICE России сделала огромный шаг вперед – к глобальной конкурентоспособности, операторы рынка и власти в регионах не полностью осознают свой потенциал как MICE-направления. MICЕ-заказчики, как в России, так и за рубежом, не в полной мере осведомлены о MICE-возможностях регионов России. Задачи Дня MICE: Демонстрация аудитории актуальных достижений и возможностей индустрии MICE-регионов России;

Анализ возможностей и обсуждение стратегии реализации потенциала каждого региона России как MICE-направления;

Знакомство российских и зарубежных MICE-заказчиков с лучшими MICE-продуктами и возможностями регионов России;

Привлечение заинтересованного внимания всех стейкхолдеров отрасли к выгодам развития регионов как MICE-направлений. Аудитория Дня MICE: Правительство РФ;

Федеральные и региональные институты развития;

Органы исполнительной власти регионов России;

Профессиональные организаторы мероприятий, РСО, крупнейшие российские и зарубежные MICE- и Event-агентства;

Российские и зарубежные корпоративные MICE-заказчики;

Федеральные и региональные DMC, все региональные операторы рынка индустрии встреч, MICE-обьекты: отели, площадки, рестораны, кейтеринговые компании, агротуристические центры, транспортные компании, поставщики оборудования для мероприятий, продюсерские центры, артисты, кавер-группы, ведущие;

Отраслевые и деловые СМИ. Всероссийский День MICE призван объединить абсолютно всех участников отрасли: представителей властных структур, организаторов и заказчиков мероприятий, площадок и подрядчиков со всей страны. Весь день – доклады и дискуссии на актуальные темы, Workshop по продуктам, новые и полезные встречи, современный формат баттлов и признание oт лучших представителей отрасли. Такого ещё не было! Интегрированная регистрация на все три события для всех участников и гостей мероприятия позволит превратить это событие в САМОЕ МАСШТАБНОЕ В ОТРАСЛИ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ MICE-индустрии России! Зарегистрироваться

