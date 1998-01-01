Новости Первые летние итоги: туроператоры надеялись на большее Профессионалы туррынка начинают подводить предварительные итоги высокого летнего сезона

За две недели до окончания календарного лета туроператоры и аналитики начинают подводить первые итоги нынешнего высокого сезона. При этом они отмечают, что спрос россиян на зарубежные туры этим летом оказался по ряду направлений выше прошлогоднего, но туроператоры корректируют чартерные программы, так как ожидали еще большего роста. По информации «Интерфакса», особенно заметный рост был на турецком направлении. Так, в компании "Библио Глобус" продажи путевок в Турцию выросли на 74%, в Coral Travel по сравнению с летом 2017 объемы по направлению выросли на 15%. Напомним: за первые полгода турпоток из России в Турцию увеличился на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, страну посетили 2,378 млн россиян. Только в июне в Турции отдохнул почти 1 млн российских туристов. Тем не менее, в Coral Travel сообщили о сокращении на 19% запланированной полетной программы в Турцию – спрос оказался ниже ожидаемого. «В некоторых городах отменялись цепочки, в других разовые рейсы – изменения затронули примерно половину наших городов вылета, всего их 40», — рассказала руководитель департамента по связям с общественностью туроператора Марина Макаркова. Рост продаж по Испании составил у оператора 10%, Тунису – 5%. Продажи Греции немного упали — на 6%. В Anex Tour рассказали, что снижения спроса на отдых за границей не отмечают. «Возможно, увеличение спроса по каждому отдельному направлению чуть меньше ожидаемого, но в целом динамика роста выезда россиян положительная», — сообщили в пресс-службе. В компании сократили программы в Тунис из-за недостаточного спроса из некоторых регионов – в частности, Краснодара, Перми, Челябинска, Казани. В этих городах большей популярностью пользуются турецкие курорты. «В качестве стимуляции розницы и конечного потребителя могут появиться спецпредложения от отелей, но это ситуативно», — отметили в компании. В свою очередь, у туроператора «Библио Глобус» спрос на туры этим летом вырос по сравнению с прошлогодними показателями. Среди наиболее востребованных направлений – Россия (+15%), Турция, Тунис (+72%), Испания (+30%), Абхазия (+41%), а также Кипр, Греция, Черногория и Италия. В пресс-службе компании отметили, что акции и спецпредложения по популярным направлениям действуют в течение всего летнего сезона — в частности, речь идет о скидках на проживание 20-30%. «При этом в ОАЭ, Доминиканской Республике, Таиланде в это время года действуют "цены низкого сезона", и скидки на размещение достигают 50%», — сообщили в пресс-службе. В то же время, по словам советника главы Ростуризма Дмитрия Горина, которого цитирует РБК, этот летний сезон, так или иначе, станет успешнее прошлогоднего. «Туры на июль и август сейчас продаются на уровне прошлого года. Туроператоры переоценили спрос и корректируют программы на 10-20%. Это помогает им не рисковать, с рынка уйдет демпинг, который сейчас присутствует. Крупные игроки рынка управляют своими авиакомпаниями, имеют квоты в гостиницах. Сейчас они их спокойно регулируют, это не проблема», — сообщил он. В то же время в интервью «Коммерсанту» директор по развитию Национальной сети туристических агентств OnlineTur Игорь Блинов сообщил что, по его мнению, большинство туроператоров переоценили возможности туристов: «Наблюдается снижение спроса, сместились доли на этапе раннего бронирования, когда достаточно большое количество туристов купили туры осенью прошлого года или в начале весны текущего. Большинство туристов потратили свои отпуска на Чемпионат мира по футболу. А то, что есть сейчас, — это не полностью оправданные ожидания туроператоров». В то же время Алексан Мкртчян, генеральный директор агентств сети «Розовый слон», заявил нашему корреспонденту: «Говорить о том, что все туроператоры стали в этом сезоне повально сокращать полетную программу и уровень продаж – нельзя, хотя большая часть игроков рынка так и поступает. Пожалуй, выигрывают те, кто продает Испанию – никто не делал ставок на это направление, и именно поэтому переизбытка предложений на рынке в этом сезоне нет, а компании спокойно реализуют имеющийся продукт. Но, к сожалению, те, кто делал повышенные ставки на Турцию, Кипр, Грецию и прочие «ходовые» направления, сейчас находятся в затруднительном положении». /TOURBUS.RU

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