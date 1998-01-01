Новости «Победа» полетит из Петербурга в Лондон. Стамбул и Бергамо Наши эксперты считают, что лишь одно из трех новых направлений лоукостера интересно для организованного туризма

Уже в октябре лоукостер «Победа» откроет новые для себя регулярные рейсы с берегов Невы, которые будут обслуживаться современными Boeing 737-800. Однако из трех направлений для организованного туризма, скорее всего, будет интересно только одно, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Так, с 11 октября «Победа» полетит в Милан (Бергамо), рейсы перевозчик намерен осуществлять по вторникам, четвергам и воскресеньям. В Лондон полеты планируется начать с 12 октября по понедельникам, средам, пятницам и субботам, а в Стамбул самолеты лоукостера отправятся 28 октября – в этом случае рейсы станут выполняться ежедневно. При этом на всех направлениях «Победа» наверняка столкнется с достаточно жесткой конкуренцией: в частности, из Петербурга в столицу Великобритании уже выполняют рейсы «Россия» (Гатвик) и British Airways (Хитроу), а в Стамбул летают та же «Россия» и Turkish Airways. Что касается Милана, то и там в ежедневном режиме присутствует «Россия», которая летает в основной аэропорт города. При этом «Победа», безусловно, остается в Петербурге одним из самых динамично развивающихся перевозчиков. В течение последнего года она фактически вдвое увеличила маршрутную сеть в Пулково: в настоящее время перевозчик выполняет рейсы в 16 российских и зарубежных городов. По статистике Пулково, за семь месяцев 2018 года авиакомпания «Победа» обслужила в воздушной гавани Петербурга 577 тыс. пассажиров, на 136% превысив показатель за аналогичный период 2017-го. И вовсе не случайно в прошлом году именно «Победа» получила премию аэропорта Пулково LED Together как наиболее динамично развивающаяся российская авиакомпания. Вместе с тем специалисты турбизнеса не склонные переоценивать значение «победных» новинок. «Да, все эти новые направления могут быть востребованы, в частности, самостоятельными туристами, - констатирует Маргарита Делицой, менеджер компании «Путешествуем вместе». – Однако для организованных групп клиентов наибольший интерес представляет маршрут в Бергамо, благодаря которому можно с успехом организовывать как экскурсионные, так и зимние туры. Но многое будет зависеть от ценовой политики перевозчика: в условиях конкуренции приобрести билет в Милан в Петербурге не проблема, и вопрос его стоимости будет одним из главных». Согласна с этой точкой зрения и Жанна Ямпольская, руководитель компании «Леон Элит Тревел». «Появление на том или ином маршруте нового перевозчика всегда хорошо, потому как ведет к усилению конкуренции и расширению выбора, - считает она. – Однако Лондон и Стамбул, скорее всего, в первую очередь будут интересны людям, самостоятельно организующим поездки. В том числе и как транзитные пункты. А вот Бергамо организованному туризму почти наверняка будет более интересен, поскольку именно в этот аэропорт зимой зачастую ставят чартеры». При этом как эти, так и другие эксперты уверены, что востребованность новых маршрутов «Победы» будет зависеть от целого ряда причин, включая условия провоза багажа. Дело в том, что уже летающая в Милан «Россия», к примеру, зимой разрешает перевозить громоздкий багаж (например, горные лыжи и сноуборды) бесплатно, в то время как «Победа» известна своим принципиальным отношением к этой теме. «В результате тот выигрыш в цене билета, который бывает в случае лоукостера, может быть сильно нивелирован, а то и вовсе «съеден» стоимостью дополнительных услуг и, в частности, перевозки багажа», - оценивают специалисты. /TOURBUS.RU

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