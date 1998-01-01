Новости Coral Travel решил поставить чартеры на Бахрейн Эксперты обсуждают, насколько может быть востребована в следующем зимнем сезоне чартерная программа полетов в небольшое островное королевство в Персидском заливе

Как сообщил АТОР со ссылкой на пресс-службу Coral Travel, туроператор этой осенью впервые поставит чартерную программу на Бахрейн (аэропорт прилета – Манама). Полетная программа будет выполняться с 29 октября 2018 года по 13 мая 2019 года на бортах авиакомпании «Уральские авиалинии» (тип судна – Airbus-321). Вылеты из Москвы будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Как сообщается специалисты туроператора рассчитывают, что Бахрейн как новое пляжное направление привлечет в зимнем сезоне российских туристов, особенно – семейный контингент. «Один из важных плюсов Бахрейна как пляжного направления среди стран Персидского залива – это то, что в Бахрейне практически все пляжи песчаные, с пологим входом и у берега достаточно мелкая вода. Это прекрасно подходит для семей с детьми», – подчеркивает Марина Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel. Российским туристам с 2017 года выдается виза по прилету на 14 дней. Немаловажным фактором является и лояльное отношение государства и общества этого ближневосточного королевства к привычкам иностранных туристов. Здесь не запрещен алкоголь, туристы могут купаться в море в любой одежде, в которой им удобно. В ассортименте туроператора по новому направлению представлены порядка 50 отелей, как пляжных, так и городских. «Среди них много отелей крупных сетевых брендов, очень много совсем недавно построенных. В основном в нашем ассортименте по Бахрейну представлены отели категорий 4* и 5*», – говорит г-жа Макаркова. «В Бахрейне у Coral Travel есть и отели Deluxe, которые можно предлагать премиальной туристической аудитории: это Four Seasons Hotel Bahrain Bay 5*, роскошный Jumeirah Royal Saray Bahrain 5* и, конечно же, The Ritz-Carlton Bahrain 5*», – добавляет она. Специалисты туроператора поясняют, что в основном отели Бахрейна предлагают типы питания BB, HB, FB. Что касается цен на туры в Бахрейн у Coral Travel, то они сопоставимы с ценами на туры в ОАЭ. Так, стоимость турпакета в Бахрейн с перелетом, трансфером, страховкой и проживанием в отеле в течение 10 ночей с питанием HB начинается от 81 540 р. на двоих. «Бахрейн – хорошая альтернатива Египту и ОАЭ, цены достаточно умеренные. Пляжей много, плюс ко всему это относительно светская страна, без особого религиозного фанатизма. Привлекательна она и для дайверов. Все достопримечательности компактно расположены, здесь нет вредных и ядовитых насекомых и болезней. В целом – интересное компактное направление, где доступные разные варианты отдыха и развлечений одновременно по приемлемой стоимости. Наличие прямого чартерного перелета делает поездку в эту страну проще и удобнее. Считаю, что направление имеет все шансы на успех у туристов», - говорит Александр Казин, руководитель турагентства «Ингостур Центр». Напомним, что в мае прошлого года в Москве открылся офис по туризму Бахрейна. По данным турофиса с января по июнь 2018 года Бахрейн посетили 11, 3 тыс. российских туристов, что на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. С прямой чартерной перевозкой Coral Travel это число должно существенно вырасти – тем более, что она приходится на высокий зимний сезон на который, по данным выездной статистики погранслужбы ФСБ РФ, приходится свыше почти 75% всего турпотока из России в Бахрейн, считают в АТОР. Комментируя нашему порталу эту новость, Дмитрий Арутюнов, генеральный директор «АРТ Тур», отметил: «Очень сложно обсуждать планы других компаний. Здесь только время может показать, насколько успешна та или иная идея. В Бахрейн есть регулярные рейсы авиакомпании Gulf Air. Отелей на пляже, подходящих для отдыха на пляже нашим туристам, наберется не более десятка. Хотя отели эти хорошего уровн - тут и Ritz-Carlton, и Sofitel, и Rotana и новенькая Jumeirah. Наши продажи на направлении идут неплохо, для Бахрейна это более одного бронирования в день. Емкость рынка небольшая, да и направление недешевое и пока не очень популярное. Не думаю, что тут есть место для чартерных программ». В свою очередь Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый слон» считает, что «Как самостоятельное направление Бахрейн, особенно на фоне увеличения перевозки и привлекательных цен на ОАЭ, мало интересен российским туристам, но вот как транзитное направление для дальнейших полетов в Таиланд, Китай, Шри-Ланку, он был и будет востребован».

Арам Антонян, генеральный директор компании «Болеро тур», в свою очередь считает, что «если говорить о Бахрейне как самостоятельном направлении, то оно пока не готово к массовому потоку туристов. Во-первых, гостиничная база страны небольшая, да и имиджу страны еще далеко до имиджа популярного туристического направления». / TOURBUS.RU

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