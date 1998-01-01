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Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников "Натали Турс"/ Сегодняшняя забастовка пилотов Ryanair затронула около 50 тыс. пассажиров/ 19 туристов пострадали в результате ДТП в Анталье

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников "Натали Турс"

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников туроператора "Натали Турс" по результатам проведенной проверки.

«Материалы прокурорской проверки соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности туроператором направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании», — заявила "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Ранее, 20 июля, прокуратура Москвы объявила, что туркомпания "Натали Турс" стала объектом прокурорской проверки.

"Прокуратура столицы организовала в отношении компании "Натали Турс" проверку соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности", — сообщила тогда "Интерфаксу" г-жа Нефедова.

Она отметила при этом, что "результаты проверки находятся на контроле прокурора Москвы Владимира Чурикова".

Сегодняшняя забастовка пилотов Ryanair затронула около 50 тыс. пассажиров

Пилоты ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair сегодня проводят забастовку в пяти европейских странах, отменены 400 авиарейсов, сообщает британская телерадиокорпорация BBC. Отмены рейсов в Германии, Швеции, Ирландии, Бельгии и Нидерландах, как ожидается, затронут в общей сложности примерно 50 тыс. человек.

Отмечается, что эта забастовка станет самой масштабной в истории авиакомпании Ryanair.

Забастовка пилотов связана с недовольством условиями работы и оплаты.

Между тем ранее на этой неделе председатель профсоюза пилотов Cockpit Мартин Лохер заявил, что Ryanair не проявляет конструктивных намерений, направленных на достижение соглашения с пилотами. Он также возложил ответственность за забастовку на руководство авиакомпании.

Cockpit с января 2018 года ведет переговоры с руководством ирландской авиакомпании, добиваясь заключения первого тарифного соглашения с Ryanair и повышения заработных плат. Ввиду отсутствия прогресса на переговорах 96% опрошенных членов Cockpit высказались за дальнейшую борьбу путем забастовки.

19 туристов пострадали в результате ДТП в Анталье

Туристический автобус попал в ДТП в турецкой Анталье, пострадали 19 туристов из Израиля, сообщает сегодня издание Mynet Haber.

"Туристический микроавтобус попал в аварию в Анталье. Пострадал 21 человек, 19 из них – туристы из Израиля. Кроме иностранцев пострадали гид и водитель", — пишет портал.

Инцидент произошел на трассе Манавгат – Гюндогду. Микроавтобус врезался в легковой автомобиль и перевернулся.

По данным издания, пострадавшие были доставлены в больницы, трое из них получили серьезные травмы. Движение на участке дороги было временно перекрыто.

/TOURBUS.RU



