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«Интурист» решил заняться Ливаном

Эксперты обсуждают выход старейшего российского туроператора на достаточно неожиданное направление

Туроператор «Интурист» с осени открывает еще одно новое направление – Ливан. Экскурсионные туры на базе регулярных рейсов «Аэрофлота» уже доступны на сайте компании и стартуют 4 октября, - сообщает АТОР.

Как рассказала руководитель направления Мария Квятковская, решение выйти на ливанское направление появилось по нескольким причинам. Во-первых, это простой формат въезда: гражданам РФ однократная 30-дневная виза в Ливан оформляется бесплатно – в аэропорту по прибытии.

Во-вторых, Ливан предлагает разнообразные возможности отдыха: экскурсионный, пляжный, гастрономический, паломнический и даже горнолыжный. Мало кто знает, что в Ливане действуют шесть горнолыжных курортов, сезон на которых длится с декабря по апрель.

«Ливан – небольшая страна в Юго-Западной Азии с историей, насчитывающей более чем 6000 лет. На небольшой территории этого государства собрано уникальное количество памятников истории. Например, город Библос, который считается самым древним городом мира, Баальбеке, которому более 4000 лет и где прекрасно сохранился комплекс римских памятников.

В Ливане придумали цветное стекло и первую пурпурную краску, создали первый алфавит, а из ливанского кедра, как гласит предание, Ной построил свой ковчег. Музеи Ливана имеют богатую коллекцию гробниц, статуй, мозаик, ремесленных работ. Другими словами, культурно-историческое наследие Ливана огромно, и мы надеемся, что в сочетании со средиземноморским климатом, вкусной кухней и удобными пляжами Ливан будет интересен широкому кругу туристов», - говорит Мария Квятковская.

По ее словам, климатическое разнообразие является отличительной особенностью страны. «Летом на побережье влажно и жарко, а всего в часе езды от моря в горах сухой и прохладный воздух. Весной, когда еще лежит снег и работают лыжные курорты, на ливанском побережье уже можно купаться. Так что сезон в Ливане длится практически круглый год. В рамках экскурсионной программы будет комфортно отправиться в Ливан летом, весной, зимой или осенью», – рассказывает эксперт.

Стоимость пакетных туров в Ливан у «Интуриста» начинается от 64 тыс. руб. на двоих человек на 4 дня/3 ночи. В эту цену входят трансфер, страховка, проживание в пляжном отеле 4* в Бейруте + 6 экскурсий.

Комментируя нам эту новость, Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «АРТ Тур», отметил: «Ливан - направление замечательное, красивое, вкусное, с богатое историей и культурой. Здесь отличный климат и радушные традиции гостеприимства, есть и отличные пляжи летом и горнолыжные склоны зимой.

Однако говорить о большом спросе на направлении пока нельзя. Здесь не хватает отелей хорошего уровня и, самое главное, нет гарантированного мира в стране.

Плюс не стоит забывать, что, посетив Ливан, турист скорее всего не сможет попасть в Израиль и наоборот. А если и сможет, то лишь после многочасового допроса на границе».

/TOURBUS.RU



