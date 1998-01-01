Новости Запрета на полеты «Аэрофлота» в США, похоже, не будет Аналитики и официальные лица прокомментировали опасения относительно влияния новых санкций США на рейсы российского перевозчика

Ожидаемый второй пакет санкций США в отношении России, о котором стало известно на этой неделе, как известно, уже вызвал значительное падение курса национальной валюты. Однако появились предположения, что этот новый пакет может включать и приостановку полетов в США авиакомпании "Аэрофлот". Как отмечает «Интерфакс», такое развитие событий могло бы существенно повлиять на выручку перевозчика, а также поставить под угрозу его контракты с корпорацией Boeing. В настоящее время "Аэрофлот" выполняет прямые рейсы в четыре американских города — Нью-Йорк, Вашингтон, Майами и Лос-Анджелес. По данным аналитиков БКС и "Уралсиба", эти рейсы обеспечивают компании около 5% выручки, соответственно, столько она может потерять от запрета. Между тем аналитики компании Sova Capital обращают внимание на то, что более 30% авиапарка "Аэрофлота" составляют самолеты американского производителя Boeing. Кроме того, лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», недавно объявил о планах приобрести 45 новых лайнеров Boeing-737MAX. По мнению аналитиков, теперь эти планы поставлены под угрозу. Санкции также могут затронуть контракт "Аэрофлота" на 50 российских МС-21, поскольку эти машины будут оснащаться двигателями американской Pratt & Whitney. "Мы рассматриваем новость о санкциях как негативную для акций "Аэрофлота", поскольку объявленные санкции могут повлиять на способность компании сохранить свою долю на рынке в среднесрочной перспективе", — говорится в обзоре аналитика Sova Capital Матвея Тайца. "Мы ожидаем, что Россия решительно ответит на ограничительные меры против "Аэрофлота", однако отмечаем, что ни одна американская авиакомпания США не имеет прямой полетной программы в Россию, а значит, ответ будет "асимметричным", — указывает в своем обзоре аналитик БКС Митч Митчелл. Впрочем, как отмечается в полученном нашим порталом комментарии компании Biletix, «в настоящий момент более 95% проданных в Biletix авиабилетов в США приходится на рейсы с пересадками, при этом после пересадки в европейских аэропортах российские пассажиры чаще всего летят в США на рейсах иностранных авиакомпаний. Таким образом, новые санкции незначительно коснутся большей части российских пассажиров, осуществляющих полеты в США». Между тем вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможен ли запрет полетов "Аэрофлота" в США, заявил, что об этом речь на данный момент не идет. "Пока ни о каких запретах речь не идет. Каких-либо официальных заявлений на этот счет мы не слышали", — сказал он. В свою очередь, представитель Госдепартамента США вчера заявил, что новые санкции, которые его страна намерена ввести в отношении России, не будут напрямую направлены против российской авиакомпании "Аэрофлот", однако могут затронуть ее деятельность в США косвенно. "Это не будут прямые санкции в отношении "Аэрофлота». Они будут затрагивать статьи экспорта в сфере национальной безопасности в отношении российских государственных компаний. Учитывая, что "Аэрофлот" — российская авиакомпания с государственным участием, и при условии, что кто-то запросит экспортную лицензию на поставки для "Аэрофлота" — санкции могут воспрепятствовать этому. Но это не санкции с прямым эффектом в адрес "Аэрофлота", — сообщили в Госдепе. /TOURBUS.RU



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