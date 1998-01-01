«Победа» начала продажу билетов на новый рейс в Хельсинки

Туроператоры пока что осторожны в своих оценках нового рейса российского лоукостера в финскую столицу

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на новый регулярный рейс в Хельсинки из московского аэропорта Внуково. Полеты по этому направлению начнутся 5 октября и будут выполняться ежедневно на современных новых самолетах Boeing737-800.

Одномоментно на сайте pobeda.aero предложено до конца зимнего расписания не менее 620 билетов по 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.

«Рейсы в Финляндию станут отличным дополнением зарубежной маршрутной сети авиакомпании. В зимнем расписании «Победа» планирует выполнять полеты более чем по 30 международным направлениям, в числе которых будут города Армении, Германии, Грузии, Италии, Испании, Турции, Словакии, Чехии», - сообщили нам в пресс-службе перевозчика.

Комментируя эту новость, Елена Харькова, руководитель направления Финлянди компании «PAC Group» сообщила корреспонденту: «Этим летом мы наблюдаем прирост продаж туров в Финляндию примерно на 10%. Больше всего востребованы курорты Вуокатти, Рованиеми. Высокий сезон – это Новогодние каникулы, на период которых у нас будут гарантированные блоки мест .

Про новые рейсы а/к «Победа» говорить пока очень сложно, не совсем понятна какая будет востребованность полетов на лоукостере, смогут ли горнолыжники бесплатно провозить оборудование на этих рейсах.»

Со своей стороны, Татьяна Коршунова, ведущий специалист по связям с общественностью туроператора «TUI Россия» отметила: «Наша компания предлагает очень востребованные поездки в Финляндию на Новогодние праздники. Туры в Рованиеми «В гости к Санта-Клаусу» очень популярны у россиян. Кстати, уже стартовала акция «раннее бронирование», которая в этом году началась значительно раньше чем в прошлом - уже в июле.

Ситуация с авиакомпанией «Победа» пока не ясна, поэтому очень сложно как-то прокомментировать».

Напомним также, что с момента вступления в силу зимнего расписания, т.е. с 28 октября 2018 года, «Победа» будет предоставлять услуги по регистрации в зарубежных аэропортах, в том числе в аэропорту Хельсинки, за дополнительную плату.

Как рассказали в авиакомпании, она вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо. Онлайн-регистрация, открывающаяся на сайте авиакомпании за 24 часа до вылета, при этом остается бесплатной.

«С прошлого года наши расходы из-за роста цен на топливо выросли более чем на 10%. Мы могли бы пропорционально увеличить стоимость билетов и закрыть на этом вопрос. Но команда «Победы» каждый день ищет возможность сделать билеты еще дешевле, поэтому было принято такое неординарное решение. Для рациональных клиентов стоимость перелета не изменится, так как онлайн-регистрация остается бесплатной.

Но если вы не хотите регистрироваться на сайте сами, специалист аэропорта за 25 евро (1877 руб.) сделает это за вас.