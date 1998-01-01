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10 августа
Испанские курорты пережили тепловой удар

Туроператоры обсуждают, изменился ли спрос на отдых в Испании в последние сверхжаркие дни


Аномально жаркая погода, которая  настигла Испанию и Португалию на прошлой и в начале этой неделе, доставила немало проблем местным жителям — в отдельных регионах температура здесь приблизилась к +50С. Причиной аномальной жары стали потоки горячего воздуха, пришедшие в Европу с африканского континента.

 

По данным испанской газеты "Паис", ночью 2 и 3 августа температура в Испании достигла 25,9 градусов по Цельсию — в последний раз настолько высокие ночные температуры были зафиксированы в 1920 году. Самые высокие дневные температуры за последнюю неделю наблюдались в городах Бадахос и Гранада — около 46 градусов по Цельсию.

При этом по меньшей мере девять человек скончались в последние дни  в результате аномально высоких температур

 

Также сообщается, что в среду не менее 20 домов сгорели в крупном природном пожаре в испанском автономном сообществе Валенсия, выгорело 2,6 га лесов и пахотных земель. Более чем 3 тыс. местным жителям пришлось эвакуироваться, но жертв удается избегать. Ситуация в этом регионе осложнялась сухой жаркой погодой и сильными ветрами.

 

Отметим, что сейчас жара отступает, так в пятницу в Барселоне и Валенсии  прогнозируется комфортная летняя температура +27С, при этом в Валенсии даже ожидается дождь.

 

Комментируя последние погодные катаклизмы,  Татьяна Коршунова, ведущий специалист по связям с общественностью компании «TUI Россия» отметила: «Говорить в целом о жаркой погоде в Испании не совсем корректно, ведь страна делится на несколько климатических зон плюс острова со своим микроклиматом.

Так например, если на юге страны в Севилье температура воздуха достигала на этой неделе+40С, то на побережье Коста –Дорада было +29С, что соответствует среднестатистической температуре для начала августа.

Спрос на отдых в Испании у нас сейчас высокий, бронирования идут активно, причин для отказов от туров у наших клиентов нет».

 

Со своей стороны в пресс-службе туроператора TEZ Tour нашему корреспонденту заявили: «Эпицентр лесных пожаров в последние дни приходился на  южные регионы Испании, в то время, когда подавляющее  большинство  туристов  предпочитает курорты Каталонии,  Майорку и побережье Коста-дель-Соль.  

Обеспокоенности у туристов  и туристических агентств  сейчас нет. В течение последних двух дней ни в call-центр,  ни в отдел по работе с агентствами  не поступило ни одного вопроса  по этой теме. 

Туристы  порой проявляют большую осведомленность о ситуации на курортах, основываясь на информации  в соцсетях и сообщениях СМИ, но надо понимать, что официальными источниками для нас  являются сообщения Ростуризма, ситуативного центра МИД и других официальных  структур, которые оценивают ситуацию и дают рекомендации в соответствии со своими полномочиями. 

Только на их основании может проводиться информирование туристов». 

 

Наконец, Наталья Ковган, руководитель направления Испания туроператора PegasTouristik в беседе с нами отметила: «Спрос на отдых в Испании в этом сезоне высокий, несмотря на природные катаклизмы. Многие туристы в качестве места отдыха при этом выбирают острова, к примеру, Тенерифе и Майорку, где жары вообще нет».

/TOURBUS.RU


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