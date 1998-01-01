Новости Испанские курорты пережили тепловой удар Туроператоры обсуждают, изменился ли спрос на отдых в Испании в последние сверхжаркие дни

Аномально жаркая погода, которая настигла Испанию и Португалию на прошлой и в начале этой неделе, доставила немало проблем местным жителям — в отдельных регионах температура здесь приблизилась к +50С. Причиной аномальной жары стали потоки горячего воздуха, пришедшие в Европу с африканского континента. По данным испанской газеты "Паис", ночью 2 и 3 августа температура в Испании достигла 25,9 градусов по Цельсию — в последний раз настолько высокие ночные температуры были зафиксированы в 1920 году. Самые высокие дневные температуры за последнюю неделю наблюдались в городах Бадахос и Гранада — около 46 градусов по Цельсию. При этом по меньшей мере девять человек скончались в последние дни в результате аномально высоких температур Также сообщается, что в среду не менее 20 домов сгорели в крупном природном пожаре в испанском автономном сообществе Валенсия, выгорело 2,6 га лесов и пахотных земель. Более чем 3 тыс. местным жителям пришлось эвакуироваться, но жертв удается избегать. Ситуация в этом регионе осложнялась сухой жаркой погодой и сильными ветрами. Отметим, что сейчас жара отступает, так в пятницу в Барселоне и Валенсии прогнозируется комфортная летняя температура +27С, при этом в Валенсии даже ожидается дождь. Комментируя последние погодные катаклизмы, Татьяна Коршунова, ведущий специалист по связям с общественностью компании «TUI Россия» отметила: «Говорить в целом о жаркой погоде в Испании не совсем корректно, ведь страна делится на несколько климатических зон плюс острова со своим микроклиматом. Так например, если на юге страны в Севилье температура воздуха достигала на этой неделе+40С, то на побережье Коста –Дорада было +29С, что соответствует среднестатистической температуре для начала августа. Спрос на отдых в Испании у нас сейчас высокий, бронирования идут активно, причин для отказов от туров у наших клиентов нет». Со своей стороны в пресс-службе туроператора TEZ Tour нашему корреспонденту заявили: «Эпицентр лесных пожаров в последние дни приходился на южные регионы Испании, в то время, когда подавляющее большинство туристов предпочитает курорты Каталонии, Майорку и побережье Коста-дель-Соль. Обеспокоенности у туристов и туристических агентств сейчас нет. В течение последних двух дней ни в call-центр, ни в отдел по работе с агентствами не поступило ни одного вопроса по этой теме. Туристы порой проявляют большую осведомленность о ситуации на курортах, основываясь на информации в соцсетях и сообщениях СМИ, но надо понимать, что официальными источниками для нас являются сообщения Ростуризма, ситуативного центра МИД и других официальных структур, которые оценивают ситуацию и дают рекомендации в соответствии со своими полномочиями. Только на их основании может проводиться информирование туристов». Наконец, Наталья Ковган, руководитель направления Испания туроператора PegasTouristik в беседе с нами отметила: «Спрос на отдых в Испании в этом сезоне высокий, несмотря на природные катаклизмы. Многие туристы в качестве места отдыха при этом выбирают острова, к примеру, Тенерифе и Майорку, где жары вообще нет». /TOURBUS.RU

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