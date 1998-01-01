Новости Рубль пошел вниз. Как реагируют туристы? Эксперты комментируют поведение туррынка на фоне нового заметного падения курса национальной валюты

Резкое падение рубля и фондового рынка произошло в последние два дня после сообщений о подготовке новых санкций США в отношении России. Так, официальный курс евро на пятницу, 10 августа, вырос на три рубля и составил 76,82 рубля. Об этом сообщается на сайте Банка России. Курс доллара вырос почти также на три рубля — с 63,59 до 66,28 рубля. Ранее в ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 67 рублей впервые с ноября 2016 года. Кроме того, на открытии торгов на 8% подешевели акции «Аэрофлота», обновив минимум с сентября 2016 года. По информации АТОР, повышение курсов доллара и евро, растущих из-за новостей о новом пакете санкций, заставит многих туристов повременить с покупкой туров. Так, по оценкам генерального директора сети агентств TBS Group Рашада Мамедова, спад темпов продаж может составить не менее 10-15%. «Думаю, в первую очередь спад коснется продаж туров на зимний период, приобретаемых сейчас по раннему бронированию. Учитывая их среднюю стоимость в 3-4 тыс. долларов, разница в цене может составить 10-15 тыс. рублей», - считает эксперт. При этом агентства ожидают, что в связи с нынешними событиями туристы будут все чаще искать варианты на юге России, а не за рубежом. Кроме того, там сообщают, что сегодня многие туристы, которые ранее уже забронировали туры, приняли решение полностью (или максимально) их оплатить на уровне вчерашнего курса. «Все чаще туристы стремятся оплатить полную стоимость тура или большую часть, чтобы зафиксировать стоимость», - говорит директор развития сети GLOBAL Travel Сергей Самохвалов. По информации АТОР, внутренний курс оператора «Квинта Тур» сегодня уже составляет 78 рублей за евро и 67,50 – за доллар. Туроператор «Гранд Экспресс» повысил курс до 77,40 рубля за евро и 66,80 – за доллар. Традиционно курс устанавливается туроператорами раз в день, но в ситуации высокой курсовой волатильности и значительного отклонения текущего биржевого курса от установленного курса ЦБ на завтра внутренний курс некоторых компаний (TUI, «Интурист», Coral Travel, Sunmar и др.) может быть дополнительно скорректирован на размер такого отклонения уже в течение дня, - отмечает АТОР. Комментируя нашему порталу нынешнюю ситуацию, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», заявил: «Ничего хорошего в сложившейся ситуации нет. Но за последние три года наша туриндустрия прошла через столько испытаний, что этим скачком валюты ее не испугать. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что такая ситуация на валютном рынке складывается примерно раз в полгода. Профессионалы отрасли привыкли к подобным форс-мажорам, да и путешественники тоже перестали очень остро на них реагировать. Те, кто уже купил туры, спокойно поедут отдыхать, а потенциальные клиенты, присматривающие подходящие варианты, возьмут небольшую паузу. На мой взгляд, ситуация с курсом рубля придет в более или менее нормальное состояние в течение 10 дней, и тогда покупки туров вновь станут активными». При этом эксперты отмечают, что, в отличие от турпакетов, подорожание авиабилетов на международных рейсах должно произойти только в следующую среду, 15 августа. «Курс будет пересчитан по данным Центробанка на 13 августа. Учитывая текущую динамику, с 15 августа авиабилеты на международных рейсах могут подорожать на 5%», - отмечает гендиректор компании «Випсервис» Дмитрий Горин. Напомним, что курс Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, которым определяется цена авиабилетов на международные рейсы, с 2006 года привязан к курсу рубля к евро и доллару. Обычно ассоциация пересчитывает его раз в неделю по вторникам по состоянию курса на понедельник, таким образом, новый курс начинает действовать со среды. /TOURBUS.RU

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