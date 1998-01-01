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«Натали Турс» - развитие событий

Более 850 клиентов "Натали Турс" уже обратились в Роспотребнадзор/ Большинство пострадавших туристов смогут получить «компенсацию» в размере 4,5 тыс. руб./ РСТ предупредил о «юристах-проходимцах», предлагающих вернуть деньги за туры «Натали»

Более 850 пострадавших клиентов "Натали Турс" обратились в органы Роспотребнадзора в связи с отказом туроператора исполнять свои обязательства по договорам, в защиту прав потребителей надзорной службой поданы более 30 судебных исков.

"В Роспотребнадзор продолжают поступать жалобы потребителей на фактический отказ со стороны туроператора "Натали Турс" в исполнении договоров об оказании туристских услуг. Всего по состоянию на 7 августа 2018 года в Роспотребнадзор обратилось более 850 пострадавших туристов, большинство из которых проживает в г. Москве (340 обращений), Санкт-Петербурге (212 обращений), Калужской и Калининградской областях, а также в Республике Татарстан (около 50 обращений в каждом регионе)", - сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что официально туроператором подтверждена только возможность воспользоваться услугами авиаперевозки на регулярных рейсах и оформленными визами. "На сегодняшний день Роспотребнадзором уже подготовлено и направлено в суды более 30 исков в защиту потребителей", - отмечается в сообщении, в котором также указано, что служба готова обратиться в суд в случае, если туроператор отказался исполнить законные требования клиентов.

Непосредственно в общественных приемных территориальных органов службы уже оказана помощь потребителям в составлении более ста претензий в адрес туроператора, допустившего массовые нарушения.

Также на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Москве размещен образец заявления для потребителей, у которых имеются на руках заключенные договоры с представителями группы компаний "Натали Турс".

Подавляющее большинство клиентов "Натали Турс" смогут получить в качестве компенсаций за несостоявшиеся туры лишь по 4,5 тыс. рублей, а на полный возврат средств могут рассчитывать единицы, сообщила между тем сегодня "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"По нашей информации, в подготовленный компанией "Натали Турс" реестр вошло порядка 12 тысяч претензий по аннулированным турам. Практически во всех в качестве туроператора указано ООО "Панорама тур". Это одно из юридических лиц "Натали Турс", его финансовая ответственность застрахована в СК "Ингосстрах" на 50 млн рублей плюс 5,6 млн в фонде персональной ответственности "Турпомощи".

Простой подсчет показывает, что возврат по каждому туру составит чуть более 4,5 тыс. рублей. То, что возмещение будет выплачиваться из фингарантий именно того юрлица, которое указано в договоре о реализации турпродукта, нам подтвердили в компании "Ингосстрах", — рассказала она.

По данным РСТ, лишь несколько туров, попавших в реестр, куплены у другого юрлица "Натали" — ООО "Центр туризма "Согласие", работавшего под маркой New Travelers.

По словам Ирины Тюриной, ситуация с "Натали Турс" необычна для туристического рынка. "Компания деньги получила, услуги не оказала, деньги не возвращает, об остановке деятельности не объявляет, банкротом быть не хочет – ищет инвесторов, собирается возобновлять продажи и обещает всем все вернуть.

При этом, как ранее заявлял глава "Натали Турс", его долг перед туристами и партнерами составляет $15 млн", — подчеркнула она.

В то же время РСТ сегодня призвал пострадавших клиентов туроператора "Натали Турс" не пользоваться услугами юристов, предлагающих вернуть средства, уплаченные за аннулированные туры.

"В чатах, соцсетях суетятся юристы-проходимцы, предлагая свои услуги туристам, пострадавшим от "Натали Турс". Нагло врут, сознательно дезинформируют, дают невыполнимые обещания».

Издание RATA-News приводит одно из таких рекламных объявлений, которое гласит: «При поддержке правительства Москвы. Городское управление по защите прав туристов.

«Натали Турс» официально признана банкротом! Успейте получить свои деньги назад! Вернем средства за неосуществленную поездку, взыщем компенсацию и пени. Возврат денег будет осуществлен только 30% пострадавших!»

"В сложившейся ситуации юристы могут только помочь с подготовкой судебного иска. Среди турагентств, чьи туристы пострадали из-за "Натали Турс", на получение денег непосредственно от туроператора особо никто не рассчитывает", — отмечает РСТ.

/TOURBUS.RU

P.S. Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников туроператора "Натали Турс" по результатам проведенной проверки, - сообщил сегодня вечером ТАСС. Подробности - в нашем утреннем выпуске.