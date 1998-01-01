Новости Cуринам отменяет визы для наших туристов Эксперты рассказали, чем может заинтересовать россиян маленькая южноамериканская страна

Безвизовый режим будет установлен вскоре между Россией и Суринамом, соответствующее соглашение подпишут в ближайшее время, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина. «Переговоры о заключении межправительственного соглашения об отмене визовых формальностей для граждан России и Суринама ведутся. Рассчитываем, что подпишем этот документ в ближайшее время», — сказал он. На сегодняшний день из всех стран Южной Америки россиянам по-прежнему требуется виза только для поездок в Суринам. По данным издания, максимальный срок, в течение которого можно будет находиться в Суринаме без визы, пока не уточняется. Суринам — государство на северо-восточном побережье Южной Америки. До 1975 страна была колонией Нидерландов и называлась Нидерландской Гвианой. Наиболее популярным видом отдыха является экскурсионный туризм. Среди наиболее интересных мест для посещения - столица Парамарибо, построенная в традиционном голландском стиле, город, основанный голландцами и сохранивший характерные для этой европейской страны облик и архитектуру. Ежегодно в декабре в Парамарибо проходит крупный фестиваль Сурифеста, который организуется для привлечения туристов в страну. Поездки в Суринам часто совмещают с соседней Гайаной, где находится уникальный водопад Кайетур. Добираться из Москвы в Парамарибо проще всего стыковочными рейсами KLM через Амстердам. Как рассказала в беседе с нами Мария Доброхотова, специалист по Южной Америке компании «Студия индивидуальных путешествий «Свои Люди», «путешествие в Суринам больше всего подойдет искателям приключений и авантюристам, ищущим тут редкую девственную природу, которой уже почти не осталось на планете. Здесь, в сердце страны еще сохранились нетронутые тропические леса. C другой стороны, Суринам – это бедная страна с высоким уровнем заболеваемости и преступности. Она подойдет туристам с ограниченным бюджетом - ночь в отеле в среднем стоит здесь $20-30, а обед - $10. Суринам чаще всего совмещают с другими странами. Например, у нас было несколько клиентов, которые сначала посещали север Бразилии, а потом ехали на три дня в Суринам. Как правило, мы не предлагаем нашим клиентам проводить здесь больше 3-4 дней». Как считает эксперт, «спрос на это направление очень маленький: всего за последний год мы оформили в страну не больше 10 туристов. Но можно предположить, что отмена визового режима для россиян подстегнет исследователей приключений открыть для себя еще одно новое направление». Дмитрий Арутюнов, генеральный директор туроператора "АРТ-Тур", комментируя нам планируемое соглашение о безвизовых поездках, отметил: "Это позитивная новость, безвизовый въезд даст больше возможностей для составления комбинированных туров по Южной Америке. Конечно, ни о каких массовых потоках в Суринам речи идти не может, но такое решение говорит о том, что в странах Южной Америки нас ждут и хорошо относятся к российским туристам". Лада Попело, директор по туризму компании "Карибский клуб", в беседе с нами также отметила, что "Суринам на российском рынке - малоизвестное направление, но в любом случае отмена виз - положительная новость, поскольку теперь вся Южная Америка будет безвизовой, что даст дополнительные варианты при составлении комбинированных туров по странам региона". /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка