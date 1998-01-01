Новости Сервис Anywayanyday продан и перешел в управление компании «Аэроклуб» Участники сделки и эксперты комментируют продажу известного онлайн-сервиса по поиску и продаже авиабилетов Anywayanyday

О продаже бизнесменом Кириллом Подольским 100% компании Anywayanyday сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией. При этом сам г-н Подольский в комментарии заявил, что давно не имеет «никакого отношения» к этому сервису.

Возможной причиной продажи основанного почти 10 лет назад сервиса издание называет то, что в последние два года компания сдавала позиции и генерировала убытки. Часть билетов оставалась нереализованной, а зарабатывала Anywayanyday в основном на корпоративных клиентах.

Сумма сделки не известна, однако сам сервис оценивал себя для потенциальных покупателей примерно в $3 млн. Напомним, что г-н Подольский известен как один из крупнейших зернотрейдеров страны. Он был совладельцем экспортера зерна «Югтранзитсервис», затем выстроил одну из крупнейших агрокомпаний с выручкой до $950 млн – Valars Group. В 2012 г. агрохолдинг из-за большой долговой нагрузки распродал активы, а г-н Подольский переключился на онлайн-проект Anywayanyday. При этом сообщалось, что год назад он запустил новый крупный проект - IT-платформу Smartseeds для автоматизации перевозок сельскохозяйственных грузов. Кому именно продана компания, не сообщается. Руководитель ее департамента авиабизнеса Анна Рубан рассказала, что сервис принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Энивейэнидей Холдинг Лтд», чьими владельцами выступают «частные инвесторы». При этом стало известно, что операционным управлением компании занимается агентство делового туризма «Аэроклуб». По информации РБК, «Аэроклуб», в частности, планирует выйти в дальнейшем с проектом Anywayanyday на рынки Юго-Восточной Азии. В пресс-службе компании «Аэроклуб» нам, в свою очередь, предоставили комментарий председателя совета директоров Дениса Матюхина, в котором, в частности, говорится:

«1 августа 2018 года между АО „Аэроклуб“ и ресурсом Anywayanyday был подписан договор об операционном управлении. Документом предусмотрено выстраивание новой, еще более эффективной политики в области продаж широкого спектра туристических услуг, включая объекты размещения и железнодорожные билеты, в дополнение к традиционным для Anywayanyday услугам и сервисам в авиационном сегменте. Также со стороны АО „Аэроклуб“ будет осуществляться управление блоком ИТ-разработки и общее администрирование ресурса для достижения наилучших финансовых результатов и извлечения еще большей прибыли акционерами компании.



Для нашей компании подобный шаг, безусловно, становится определённым вызовом: нам предстоит получить новую экспертизу в B2C-отрасли. Уверен, что наш почти 25-летний опыт, знания и компетенции в сфере как корпоративного, так и индивидуального туризма помогут нам эффективно выстроить процесс операционного управления Anywayanyday и вывести компанию на новую ступень развития, добившись увеличения операционной прибыли, а также поступательного наращивания доли компании в этом сегменте рынка».



Между тем, один из ведущих экспертов в сфере онлайн-тревел в беседе с нашим порталом отметил, что, по его мнению, «компания «Аэроклуб» решила расширить сферу своих интересов и начать работать и с другими сегментами рынка, а не только с MICE. Изначально Anywayanyday был агентом компании «Авиацентр», потом он стал субагентом компании «Аэроклуб» и вот теперь переходит в другие активы. Честно говоря, бизнес этот, по моим сведениям, убыточный, и сказать, как в дальнейшем будет строиться его работа, пока сложно». /TOURBUS.RU

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