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09 августа
Сервис Anywayanyday продан и перешел в управление компании «Аэроклуб»
Участники сделки и эксперты комментируют продажу известного онлайн-сервиса по поиску и продаже авиабилетов Anywayanyday
О продаже бизнесменом Кириллом Подольским 100% компании Anywayanyday сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией. При этом сам г-н Подольский в комментарии заявил, что давно не имеет «никакого отношения» к этому сервису.
Напомним, что г-н Подольский известен как один из крупнейших зернотрейдеров страны. Он был совладельцем экспортера зерна «Югтранзитсервис», затем выстроил одну из крупнейших агрокомпаний с выручкой до $950 млн – Valars Group. В 2012 г. агрохолдинг из-за большой долговой нагрузки распродал активы, а г-н Подольский переключился на онлайн-проект Anywayanyday.
При этом сообщалось, что год назад он запустил новый крупный проект - IT-платформу Smartseeds для автоматизации перевозок сельскохозяйственных грузов.
Кому именно продана компания, не сообщается. Руководитель ее департамента авиабизнеса Анна Рубан рассказала, что сервис принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Энивейэнидей Холдинг Лтд», чьими владельцами выступают «частные инвесторы». При этом стало известно, что операционным управлением компании занимается агентство делового туризма «Аэроклуб». По информации РБК, «Аэроклуб», в частности, планирует выйти в дальнейшем с проектом Anywayanyday на рынки Юго-Восточной Азии.
В пресс-службе компании «Аэроклуб» нам, в свою очередь, предоставили комментарий председателя совета директоров Дениса Матюхина, в котором, в частности, говорится:
Также со стороны АО „Аэроклуб“ будет осуществляться управление блоком ИТ-разработки и общее администрирование ресурса для достижения наилучших финансовых результатов и извлечения еще большей прибыли акционерами компании.
/TOURBUS.RU
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