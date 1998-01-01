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09 августа
В Москве ждут оркестр янычар и кулинаров Каппадокии
В столице прошла пресс-конференция, посвященная Второму фестивалю Турции, который пройдет в Москве в ближайшие выходные, и предстоящему перекрестному Году культуры и туризма двух стран
В пресс-центре ТАСС состоялась на пресс-конференцию, посвященную Второму фестивалю Турции в Москве — он пройдёт с 10 по 12 августа - и начинающемуся 1 января 2019 года перекрестному году культуры и туризма России и Турции, - сообщает наш специальный корреспондент.
«Фестиваль пройдёт в одном из лучших парков Москвы - «Красная Пресня». Прошлый фестиваль посетило более 150 тыс. человек, и мы рассчитываем на значительное увеличение его аудитории», - отметил в приветственном слове посол Турецкой республики в России г-н Хюсейин Дириоз.
«На нынешний праздник Турции в Москве приедет более 150 участников. Это не только артисты, среди которых — ведущая солистка Государственного театра оперы и балета Анталии Серап Чифтчи, но и мастера других видов искусств, в том числе и кулинарного искусства, - рассказал генеральный продюсер фестиваля Зелимхан Зармаев. - Кулинарный акцент в этому году будет сделан на кухню региона Каппадокия».
Особый интерес культурной программе фестиваля придаст участие в нём военного оркестра янычар Mehteran Orchestra — носителя уникальной музыкальной традиции, чья история насчитывает уже более тысячи лет - колоритное звучание янычарского оркестра полностью отвечает фестивальному формату open-air.
«Российско-турецкий туризм — это до сих пор своеобразная улица с односторонним движением, - считает президент Российского Союза Туроператоров Сергей Шпилько. - Наши соотечественники, в отличие от турецких туристов, желающих попасть в Россию, ездят в Турцию без визы. Тем не менее, до осеннего кризиса 2015 года — точнее, в 2010 — 2013 годах турецкие туристы занимали в нашем въездном турпотоке одно из ведущих мест — за четыре года их количество выросло со 197 до 385 тыс. человек.
В нынешнем году мы рассчитываем принять в России около 200 тыс. турецких туристов, в случае отмены виз их количество вырастет как минимум вдовое».
Главным же магнитом для российского туриста в Турции, по мнению г-на Шпилько, является «обещанный, но так и не построенный в СССР коммунизм — хотя бы в отпускной период».
Речь идёт о различных вариантах формата отдыха all inclusive, пионером продвижения которого на мировом туристическом рынке и является Турция. К сожалению, добавил г-н Шпилько, в России этот формат внедряется не так быстро, как он того заслуживает.
«В прошлом году в Турцию прибыло на отдых более 4, 7 млн. российских туристов, и эта цифра смотрится весьма внушительно на фоне 842 тыс. в 2016 году, - отметил в заключение советник по культуре и туризму посольства Турции в РФ Джелаль Кылыч.
- С 1 января по 30 июня нынешнего года в Турцию прибыло 2, 7 млн россиян, и мы не без основания надеемся, что в этом году вашими туристами будет продолён пятимиллионный барьер».
/TOURBUS.RU
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