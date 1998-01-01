Новости Горячие новости Немецкие пилоты Ryanair проведут 10 августа забастовку/ МИД РФ предупредил о политических протестах в Тунисе/ Pegas Fly открыл седьмое китайское направление из аэропорта Жуковский

Немецкие пилоты Ryanair проведут 10 августа 24-часовую забастовку Немецкие пилоты ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair объявили о проведении в пятницу 24-часовой забастовки. Она затронет все рейсы авиакомпании, вылетающие из аэропортов Германии с 4:01 мск 10 августа до 3:59 мск 11 августа, сообщил профсоюз пилотов Cockpit на пресс-конференции. Ryanair не проявляет конструктивных намерений достичь соглашения с пилотами, заявил председатель Cockpit Мартин Лохер. Он принес "глубочайшие извинения пассажирам", которые пострадают в результате забастовки. При этом ответственность за акцию глава Cockpit возлагает на руководство авиакомпании, пишет Deutsche Welle. Таким образом, немецкие пилоты присоединяются к намеченным на тот же день в других европейских странах протестным действиям коллег, которые требуют улучшения условий работы. В пятницу будут бастовать пилоты Ryanair в Бельгии, Ирландии и Швеции. Как отмечает издание Focus, это будет наиболее масштабная забастовка в истории Ryanair. Авиакомпания уже аннулировала 146 из 2,4 тыс. запланированных на этот день рейсов в Европе. Cockpit с января 2018 года ведет переговоры с руководством ирландской авиакомпании, добиваясь заключения первого тарифного соглашения с Ryanair и повышения заработных плат. Ориентиром для переговоров называются тарифные условия туроператора TUI, который, как и Ryanair, использует самолеты Boeing-737. Ввиду отсутствия прогресса на переговорах 96% опрошенных членов Cockpit высказались за дальнейшую борьбу путем забастовки. Ryanair осуществляет перелеты по более чем 1,8 тыс. маршрутов в 215 аэропортах, расположенных в 37 странах. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 400 самолетов Boeing-737-800. МИД РФ предупредил о политических протестах в Тунисе Политические протесты пройдут в субботу в столице Туниса, ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) рекомендует избегать мест массового скопления людей. «С 9 утра 11 августа планируются политические протесты на площади Баб Саадун в одноименной столице Туниса. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ. Ранее МИД РФ сообщил, что с 7 по 9 августа в международном аэропорту «Энфида-Хаммамет» проходят забастовки, на которых профсоюзы выступают против несоблюдения трудового законодательства. По данным СМИ Туниса, подобные выступления могут негативно повлиять на туристический имидж страны, который только недавно стал приходить в себя после теракта на курорте Сус в 2015 году. Pegas Fly открыл седьмое китайское направление из аэропорта Жуковский Российская авиакомпания Pegas Fly начала летать из Жуковского"в китайский город Наньнин, свидетельствуют данные сайта аэропорта. Первый рейс отправился в среду утром. Полеты будут выполняться раз в неделю до конца октября. Наньнин станет седьмым китайским направлением Pegas Fly из Жуковского: в настоящее время компания выполняет рейсы из Подмосковья в Тайюань, Фучжоу, Гуанчжоу, Цзинань, Хайкоу и Сиань. Аэропорт Жуковский открылся в 2016 г. Обслуживает рейсы российских авиакомпаний "Уральские авиалинии" и Pegas Fly, киргизских Avia Traffic Company и Air Manas, белорусской "Белавиа", турецких Onur Air и SunExpress. Полеты выполняются в основном в страны СНГ. Аэропортом управляет АО "Рампорт Аэро", 75% которого принадлежат литовскому авиахолдингу Avia Solutions Group, 25% — у "Ростеха". /TOURBUS.RU

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