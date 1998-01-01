Новости «Победа» вводит плату за регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах Эксперты комментируют нововведение лоукостера, согласно которому офлайн-регистрация обойдется пассажиру в 25 евро

Как сообщили нам в пресс-службе отечественного лоукостера «Победа», с момента вступления в силу зимнего расписания, т.е. с 28 октября 2018 года, компания намерена предоставлять услуги по регистрации в зарубежных аэропортах за дополнительную плату. Как рассказали в авиакомпании, она вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо. Онлайн-регистрация, открывающаяся на сайте авиакомпании за 24 часа до вылета, при этом остается бесплатной. В российских аэропортах регистрация также по-прежнему будет включена в стоимость билета. «С прошлого года наши расходы из-за роста цен на топливо выросли более чем на 10%. Мы могли бы пропорционально увеличить стоимость билетов и закрыть на этом вопрос. Но команда «Победы» каждый день ищет возможность сделать билеты еще дешевле, поэтому было принято такое неординарное решение. Для рациональных клиентов стоимость перелета не изменится, так как онлайн-регистрация остается бесплатной. Но если вы не хотите регистрироваться на сайте сами, специалист аэропорта за 25 евро (1877 руб.) сделает это за вас. Мы просим наших клиентов помочь нам сократить расходы на обеспечение обслуживания в аэропортах, и мы сможем сохранить действующие тарифы даже в условиях роста цен на топливо», - отметил в этой связи генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков. Как отмечают в компании, «мировая практика показывает, что ведущие лоукостеры взимают с клиентов плату за оказание услуг по регистрации в аэропортах. Эта мера позволяет стимулировать клиентов регистрироваться самостоятельно онлайн и снижать расходы авиакомпании на обеспечение процесса регистрации в аэропортах». В компании также добавили, что «авиакомпания «Победа» неоднократно признавалась крупнейшими метапоисковиками и агентствами по продаже билетов ценовым лидером рынка. Независимое исследование популярного сервиса путешествий OneTwoTrip по итогам I квартала 2018 года подтвердило, что стоимость билетов «Победы» для перелета внутри страны на 45% ниже среднего показателя по всем авиакомпаниям, для перелета за границу – ниже в два с половиной раза. Эксперты отмечали, что «Победа» не просто предлагает самые доступные тарифы на рынке, но и в целом оказывает влияние на снижение среднего чека у других перевозчиков на конкурентных маршрутах в среднем на 20%». Между тем, комментируя нам эту новость, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», в беседе с нашим корреспондентом отметил: «У этой авиакомпании сложился свой сегмент на рынке. Туристы, которые не очень требовательны к сервису, как пользовались их услугами, так и продолжат. Но сомневаюсь, что новые клиенты «потекут к ним рекой». С таким же успехом, желая оптимизировать свои расходы с учетом последних событий на авиарынке, а/к «Победа» может начать взимать плату и за уборку самолета и другие сервисы, которые обычные авиакомпании включают в стоимость авиабилета. Рынок уже давно понял, что собой представляет этот лоукостер, иллюзий не осталось, и поэтому никого такие решения не удивят». Напомним, что вчера также стало известно, что Верховный суд РФ отклонил административный иск авиакомпании "Победа" к Минтрансу об отмене в федеральных авиационных правилах перечня вещей, которые авиакомпании обязаны принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади. "Победа" требовала признать частично незаконными федеральные правила перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов, которые в конце прошлого года утвердил Минтранс, который наряду с Минюстом выступал ответчиком по иску. При этом "Победа" заявила, что регулятор не должен предъявлять к перевозчикам сервисные требования — в правилах должны быть прописаны только нормы безопасности. В связи с этим компания предлагала оставить в правилах лишь норму о бесплатной перевозке в салоне детских колясок и предметов необходимости людей с ограниченными физическими возможностями. /TOURBUS.RU

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