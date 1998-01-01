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PANORAMA360 – партнер Дня MICE

Самая высокая смотровая площадка Европы стала официальным партнером профессионального Дня MICE-2018

Как сообщили нам организаторы мероприятия, самая высокая смотровая площадка Европы PANORAMA360 стала официальным партнером профессионального Дня MICE, который впервые пройдет в столице 10 октября.

Самая высокая смотровая площадка Европы PANORAMA360 расположена на 89 этаже башни «Федерация». Проект занесен в Книгу рекордов России как «Смотровая площадка на самом высоком этаже здания в Европе».

Площадка впечатляет не только потрясающей круговой панорамой города, но и многообразием развлечений. На площадке работает самая высокая в мире фабрика мороженого «Чистая линия». Посетителям показывают этапы производства мороженого и угощают им в неограниченном количестве.

Удивят гостей и проекционное шоу с эффектом погружения, интерактивный гид с дополненной реальностью, виртуальная 3D-выставка с увлекательным квестом, эко-кафе, сувенирный магазин, фотозона, где каждый посетитель может сделать профессиональное фото на фоне панорамы города и получить его в подарок.

На площадке постоянно проходят различные мероприятия, ежедневно организована развлекательная программа для детей и вечерняя программа с живой музыкой, также проходят концерты, фестивали, выставки и театральные постановки.

Подробнее: www.Pnr360.ru

Напомним, что 10 октября состоятся сразу два значимых туристических события осени – Всероссийский День MICE и 9-я торжественная церемония вручения премии Russian Business Travel & MICE Award-2018.

Ежегодная торжественная церемония профессиональной премии в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award впервые пройдет на новой площадке Центра международной торговли и станет завершающим аккордом Всероссийского Дня MICE.

Мероприятие призвано объединить абсолютно всех участников отрасли: представителей властных структур, организаторов и заказчиков мероприятий, площадок и подрядчиков со всей страны.

Весь день участников ждут доклады и дискуссии на актуальные темы, workshops по продуктам, новые и полезные встречи, современный формат баттлов и признание лучших представителей отрасли.

На ключевой площадке столицы – в ЦМТ 10 октября пройдут:

- конференция «MICE в регионы России!»

- супер-workshop «BE IN RUSSIA ТОП-100»

- 9-я церемония вручения премии Russian Business Travel & MICE Award.