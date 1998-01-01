Новости Юморист Михаил Грушевский снова женился, посетив Фестиваль Индонезии В течение минувших выходных 135 тысяч гостей и жителей столицы могли познакомиться в парке "Красная Пресня" с культурными и туристическими особенностями экзотической страны

В прошедшие выходные в Москве прошел третий Фестиваль Индонезии. Три дня в парке «Красная Пресня» можно было ближе познакомиться с этой яркой и экзотической страной, рассказали нам в посольстве Индонезии в России. Более тысячи индонезийцев из разных регионов страны приехали в Москву специально на фестиваль, чтобы представить свою продукцию, поделиться знаниями и мастерством, познакомить москвичей с культурой, ремеслами и традициями своей страны. Три дня в парке почти ни на минуту не смолкал живой полифонический звук оркестра Гамелан, а на главной сцене и прямо в парке танцевальные ансамбли с Явы и Бали исполняли традиционные танцы. Специально на открытие фестиваля приехала делегация высокопоставленных гостей из Индонезии. Вместе с послом Индонезии в России, г-ном Вахидом М. Суприяди старт фестивалю дали г-н Бамбанг Броджонегоро, министр планирования национального развития Индонезии, и заместитель министра по туризму Индонезии г-жа Агустини Рахаю. После приветственных речей вся делегация сыграла импровизацию на традиционных индонезийских ударных инструментах, ознаменовав старт фестиваля. За три дня фестиваль посетили свыше 135 000 человек. Для гостей были организованы творческие и спортивные мастер-классы. Москвичей учили готовить традиционные блюда индонезийской кухни, расписывать батик, стоять на доске для серфинга и погружаться с аквалангом, ходить под парусом и применять приемы базовой техники традиционной индонезийской борьбы Пенчак Силат. Можно было даже пройти символический свадебный обряд в индонезийском стиле, чем и не преминули воспользоваться многие пары – облачившись в яркие традиционные платья и головные уборы, пары давали друг другу клятву верности в импровизированном храме-павильоне на берегу канала. На свадебной церемонии среди прочих был замечен известный юморист Михаил Грушевский, который еще раз «женился» на своей супруге Евгении Гусляровой (на фото). Мастер Эдди Пурсубарьянто привез на фестиваль кукольный театр теней Ваянг Кулит, который снова стал настоящим хитом всех дней фестиваля. Вот что мастер рассказал о своих впечатлениях о фестивале: «В прошлом году я впервые посетил Россию со своим шоу и представил театр теней Ваянг Кулит российской публике, и я был абсолютно поражён тем, как нас принимали, как зрители кричали "браво" и от души нам аплодировали». Современный индонезийский театр Ваянг Кулит отличается от других театров теней тем, что сейчас зрители могут смотреть шоу не только в традиционном виде (когда видны только тени): теперь есть возможность обходить сцену и видеть то, что происходит за экраном. Сейчас зрители интересуются не только сюжетом рассказываемой истории – им интересно посмотреть, как оживают марионетки в руках кукловода, как ведут себя и выглядят музыканты, ведь в постановке задействовано огромное количество людей. Другой сенсацией стал уже традиционный fashion-показ главного дизайнера Джакарты Ферри Сунарто. Он привез свою последнюю коллекцию «Посвящение», созданную в коллаборации с Batik Keris, компанией, выпускающей батик ручной работы. Показ собрал большое количество зрителей, а сам Ферри отметил: «Я уже в третий раз посещаю Москву, и этот приезд оказался для меня особенным. Я выражаю глубокую признательность всем, кто помогал готовить мое шоу, поскольку знаю, как нелегко организовать подобный fashion-показ. Я очень люблю Россию и надеюсь, что этот фестиваль будет способствовать укреплению российско-индонезийских отношений. Своей новой коллекцией я бы хотел показать многогранность индонезийской культуры. Я привез коллекцию батика с национальными мотивами, однако в нынешних моделях акцент сделан на том, что одежда из батика может быть модной и современной». Фестиваль завершился награждением участников квеста «Летим в Индонезию», который проходил все три дня, и десять счастливцев из числа прошедших квест выиграли путевки в Индонезию. Под музыку и танцы гости парка попрощались с артистами и другими участниками фестиваля, а те обещали вернуться снова в следующем году. /TOURBUS.RU

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