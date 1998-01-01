Новости Португальские курорты страдают от аномальной жары и лесных пожаров Туроператоры комментируют, как сказались на спросе на отдых на португальском по б ережье климатические ката к лизмы этого лета

Аномально жаркая погода пришла в Испанию и Португалию – температура приблизилась к 50 градусам. Так, сообщается, что в Испании от жары скончались по меньшей мере девять человек. Причиной жары стали потоки горячего воздуха, пришедшие в Европу с африканского континента. Между тем лесные пожары приблизились к популярному курорту Алгарве в Португалии, пляжи заволок густой черный дым, сообщает издание The Portugal News. «В результате лесных пожаров в курортном регионе Алгарве эвакуированы две гостиницы, пострадали 44 человека, среди которых 72-летняя женщина, которая находится в критическом состоянии, она доставлена в больницу Сан-Хосе в Лиссабоне», — пишет портал. По всей стране с 3 августа бушуют более 20 пожаров, и лишь пять из них почти потушены. Причина пожаров – аномальная жара, в некоторых районах Португалии температура достигала 47 градусов Цельсия. С момента начала стихийного бедствия из-за сильного ветра огонь охватил около четырёх тысяч гектаров сосновых и эвкалиптовых лесов. «Красный уровень» природной опасности сохраняется в 11 округах Португалии, в семи объявлено штормовое предупреждение. По данным издания, в операциях по тушению задействовано более тысячи пожарных, 357 транспортных средств и семь вертолетов, однако из-за дыма, покрывшего территории, тушение огня с воздуха осложняется. В понедельник днем к бригадам присоединились два самолета из Испании. Как сообщил начальник бригады пожарных в Алгарве, в понедельник были взяты под контроль и почти потушены леса рядом с городом Силвиш и с поселком Моншики. Между тем, АТОР сообщает сегодня, что ситуация с пожарами пока не отражается на отдыхе их туристов в Португалии. Экскурсионные программы по стране не меняются: охваченные пожарами зоны в них не входят. «По данным наших партнеров, на юге страны (район Алгарве) зафиксированы пожары, но ситуация контролируется властями во всех регионах курорта, а также принимаются все необходимые меры своевременно. С пожарными вспышками борются, в том числе и в центральных районах Португалии. В Лиссабоне и на побережье Лиссабонской Ривьеры погода стоит жаркая, но вспышек пожара не зафиксировано», - рассказывают специалисты туроператора «Русский Экспресс». По данным страховой компании ERV, за последнее время по Португалии обращений туристов за медицинской помощью не зафиксировано вообще. Это касается и тепловых ударов, и ожогов, и всех других поводов. Всего, по подсчетам АТОР, на данный момент в Португалии отдыхает до тысячи организованных туристов из России. В стране также может находиться не менее 1,5-2 тысяч самостоятельных туристов из России. В туроператорских компаниях «Квинта Тур», «Спектрум Трэвел», ICS Travel Group, ANEX Tour, «Русский Экспресс» и ряде других «Вестнику АТОР» сообщили, что все их туристы в Португалии продолжают свой отдых. Многие из них узнают о ситуации с пожарами только по приезде домой. Аннуляций по турам не происходит, просьб о досрочном возвращении домой нет. В ближайшее время у туроператоров запланированы очередные заезды туристов. Большинство туристов в этот период года выбирает пляжный отдых в Португалии (Алгарве и Мадейра), а также комбинированные туры «экскурсионный + пляжный отдых». Отметим, что кроме Испании и Португалии, от лесных пожаров страдает и Греция, где в некоторых местах температура поднималась до 46,6 градусов. Ирландия, Германия и Франция также пострадали от засухи. Необычайно высокие температурные показатели зафиксированы и в северной Сибири, в США, в Центральной Канаде и на севере Африки, на Ближнем Востоке и на севере Китая. "2018 год, вероятно, станет самым жарким за всю историю. Во многих странах установлены новые температурные рекорды. Это неудивительно. Жаркая погода и очень высокие температуры, которые мы наблюдаем сейчас, соответствуют нашим прогнозам в условиях изменения климата, вызванного парниковыми газами. Это не какой-то сценарий будущего. Это происходит прямо сейчас", — заявила заместитель генерального секретаря Вcемирной метеоорганизации (ВМО) Елена Манаенкова, чьи слова цитирует Центр новостей ООН. /TOURBUS.RU

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