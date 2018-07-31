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08 августа
Выяснилось, куда отправятся в бархатный сезон бережливые россияне
Посковая система Momondo предоставила нашему порталу анализ наиболее выгодных направлений морского и экскурсионного отдыха в период бархатного сезона-2018

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе поисковой системы Momondo стоимость отелей в приморских городах в сентябре заметно снизится по сравнению с ценами на август.  

Отметим, что данный анализ основан на поисковых запросах и переходах пользователей  поисковика в период с 01.01 по 31.07.2018 на даты поездки в период с 01.08  по 31.08.2018 и 01.09 по 30.09.2018. Цены указаны за ночь в двухместном номере в 3-звездочных и 4-звездочных отелях. Список самых популярных направлений в сентябре основан на поисковых запросах на перелеты из России в период 1.09 по 30.09.2018 совершенные  в период 1.01-31.07.2018.

 

Выяснилось, что дешевле всего в сентябре россиянам обойдется поездка в Паттайю – средняя стоимость одной ночи в отеле там составит 2096 руб. по сравнению с 2540 руб. в августе. Другое зарубежное направление – Римини – занимает в рейтинге доступных курортов второе место, цена проживания в городе упала на 62% – это максимальная выгода, которой могут воспользоваться путешественники в этом сезоне. Чуть дороже выйдет отпуск в Нячанге – за ночь на вьетнамском курорте придется отдать 2794 руб. Впрочем, по сравнению с августовскими расценками – это на 41% выгодней.

Турция и Кипр замыкают десятку со средней стоимостью в 3874 руб. в Анталье и 4572 руб. в Ларнаке.   

 

Что касается российских направлений, привлекательнее всего с точки зрения стоимости выглядит Лазаревское – оно входит в самую выгодную тройку внутренних курортных направлений с 2604 рублями за ночь в отеле, что на 27% ниже августовских предложений. Чуть менее бюджетный вариант – Адлер, в сентябре он порадует отпускников снижением цен на 25%: с 4001 руб. до 2958 руб.

Помимо этого, в рейтинг вошли Анапа и Геленджик – путешествие в эти города обойдется по 3556 руб. за ночь. Динамика цен по двум направлениям также отличается очень незначительно: -18% в Геленджике и -14% в Анапе.

 

«Интересно, что в то время как цены на отели в курортных городах снижаются, отдых в европейских столицах заметно дорожает, – отмечает  Ирина Рябовол, представитель поисковика в России.  - При этом самым демократичным европейским городом в начале осени будет Прага – стоимость проживания в центре Чехии останется прежней, в районе 4636 руб. Цены по другим столичным направлениям сильно отличаются: по сравнению с августом путешествие в Берлин выйдет на 25% дороже, а в Рим – на 47%.

Наименее выгодно планировать осенний отпуск в Париже и в Амстердаме, где средняя стоимость ночи в отеле составит 9081 руб. и в 9271 руб. соответственно».

 

Опрос респондентов из России также показал, что 45% путешественников предпочитают отели съемному жилью, хостелам, кемпингам и т. п., при этом экономить на размещении во время отдыха готовы не более 24%. Самая большая группа респондентов (48%) закладывает в расходы на проживание от 1500 до 3900 руб. за ночь.

Наиболее востребованными оказались гостиницы категории 3–5*, а при поиске отеля россияне в основном обращают внимание на оценки и отзывы гостей о качестве обслуживания (58%) и близость к пляжу (52%).

 

В целом, большинство россиян по-прежнему привлекает пляжный отдых. По данным международного опроса, который momondo проводил ранее, 63% россиян планировали как минимум одну поездку на море. С заметным отрывом среди наиболее популярных у россиян морских направлений сейчас  направлений лидирует Сочи, вслед за которым идет Барселона и Анталья – один из двух «представителей» выгодных предложений в рейтинге. Другой доступный курорт – Ларнака – занимает лишь восьмое место. 

/TOURBUS.RU 

 

Топ-10 самых выгодных морских направлений на сентябрь-2018

Средняя стоимость отелей на сентябрь - 2018, руб.

Средняя стоимость отелей на август - 2018, руб.

Динамика стоимости

Паттайя

2096

2540

-18%

Римини

2604

6859

-62%

Лазаревское

2604

3556

-27%

Нячанг

2794

4699

-41%

Адлер

2985

4001

-25%

Аланья

3366

3556

-5%

Анапа

3556

4128

-14%

Геленджик

3556

4318

-18%

Анталья

3874

4572

-15%

Ларнака

4572

5080

-10%

 

 


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