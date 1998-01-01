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Аномальная жара в Испании уже привела к смерти девяти человек/ Суд отклонил иск "Победы" об отмене бесплатного провоза вещей сверх нормы ручной клади/ Очередное сильное землетрясение зафиксировано на острове Ломбок в Индонезии

Аномальная жара в Испании уже привела к смерти девяти человек

По меньшей мере девять человек скончались в Испании в результате аномально высоких температур, сообщает агентство EFE со ссылкой на местные власти.

Аномально жаркая погода настигла Испанию и Португалию на прошлой неделе — температура приблизилась к 50 градусам по Цельсию. Причиной подобной жары стали потоки горячего воздуха, пришедшие в Европу с африканского континента.

В минувший понедельник испанское метеорологическое агентство объявило о снижении температур в ближайшее время.

По данным испанской газеты "Паис", ночью 2 и 3 августа температура в Испании достигла 25,9 градусов по Цельсию — в последний раз настолько высокие ночные температуры были зафиксированы в 1920 году. Самые высокие дневные температуры за последнюю неделю наблюдались в городах Бадахос и Гранада — около 46 градусов по Цельсию.

Суд отклонил иск "Победы" об отмене бесплатного провоза вещей сверх нормы ручной клади

Верховный суд РФ отклонил административный иск низкобюджетной авиакомпании "Победа" к Минтрансу об отмене в федеральных авиационных правилах перечня вещей, которые авиакомпании обязаны принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

""Победа" требовала признать частично незаконными федеральные правила перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов. Их в конце прошлого года утвердил Минтранс, который наряду с Минюстом выступал ответчиком по иску.

Согласно правилам, авиакомпании могут сами установить бесплатную норму ручной клади (но не менее 5 кг), а сверх нее обязаны брать в салон, без ограничения размера и веса, дамскую сумку или портфель, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание, костюм в портпледе, лекарства, с ограничениями габаритов — рюкзак, детские коляски и люльки, костыли, трости, ходунки, роллаторы, складные кресла-коляски, запечатанные товары duty free.

Этот перечень содержится в 135-м пункте правил, который и требовала отменить "Победа". В компании убеждены, что этот пункт противоречит федеральным законам. "В соответствии с пунктом 133 правил без взимания дополнительной платы пассажиры имеют право провозить вещи, которые перечислены в этом пункте. Пункт 135 противоречит пункту 133 и уже поэтому не может существовать. Более того, пункт 135 противоречит пункту 3 статьи 786 Гражданского кодекса и пункту второму статьи 106 Воздушного кодекса, который имеет приоритет над федеральными авиационными правилами", — заявил в суде защищавший "Победу" адвокат Генрих Падва.

В целом "Победа" считает, что регулятор не должен предъявлять к перевозчикам сервисные требования — в правилах должны быть прописаны только нормы безопасности. При этом компания предлагает оставить норму о бесплатной перевозке в салоне детских колясок и люлек, предметов необходимости людей с ограниченными физическими возможностями.

Представители Минтранса ходатайствовали об отложении рассмотрения дела в связи с тем, что ведомством подготовлен и вынесен на публичное обсуждение проект изменений оспариваемых правил. Представитель Генпрокуратуры РФ поддержала ответчика. "Оспариваемые федеральные авиационные правила приняты в соответствии с приведенными нормами Воздушного кодекса и полномочиями министерства транспорта. Прошу в удовлетворении искового требования отказать", — сказала она.

Очередное сильное землетрясение зафиксировано на острове Ломбок в Индонезии

Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в северной части острова Ломбок в Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 21:21 мск в понедельник землетрясения имел координаты -8.32 градуса южной широты и 116.48 градуса восточной долготы, эпицентр находился в 47 км к северо-востоку от города Матарам.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Как сообщалось, мощное землетрясение, имевшее, по разным оценкам, магнитуду 6,9 или 7, было зафиксировано в 14:45 мск в воскресенье. Затем было зафиксировано большое число афтершоков, в том числе сильных.

Жертвами землетрясения стали около 100 человек. Также сообщалось, что число жертв, по словам представителей местных властей, вероятнее всего возрастет. Серьезные травмы получили 230 человек.

На острове разрушены некоторые мосты, в ряде районов не работает электричество, и повреждены дороги. Порядка 20 тыс. человек находятся во временных укрытиях.

Землетрясение случилось всего неделю спустя после еще одного землетрясения на острове Ломбок, которое привело к гибели 17 человек.

Как сообщалось накануне, после землетрясения с острова Ломбок эвакуировали более 2 тыс. туристов.

/TOURBUS.RU