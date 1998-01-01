Новости "Младшие соседи" Таиланда и Вьетнама пока что не дождались россиян Эксперты рассказвли о тенденциях спроса на отдых в странах Юго-Восточной Азии в этом сезоне

По официальным данным Туристической ассоциации Азии и Тихого океана (РАТА), в прошлом году порядка 59 млн туристов посетило пять стран региона Большого Меконга. Лидирующие позиции заняли Таиланд и Вьетнам. Как сообщает РАТА, за 2017 год в пять стран региона, куда входят Лаос, Камбоджа, Мьянма, Таиланд и Вьетнам, рост туристического потока за год составил 13%, из них 59% посетило Таиланд и 22% - Вьетнам. Особой популярностью Таиланд пользуется у европейцев и граждан США, а также путешественников из соседних стран Азии. Эксперты РАТА в ходе своего отчета пришли к выводу, что в ближайшем будущем тенденция на массовый отдых в Таиланде может измениться в пользу Вьетнама, поскольку за последние пять лет руководство страны проделало значительную работу по продвижению своего направления и привлечению туристического потока. В 2017 году наибольшее число туристов, посетивших регион Большого Меконга, приехало из Китая и Южной Кореи - 16 млн и 14 млн человек соответственно, таким образом, прирост туристического потока из стран составил 22,8% и 31,3%. Годовой прирост потока из России в регион равен 23%, т.е. всего его посетило порядка 2 млн россиян. Если подробно разобрать, какое из пяти направлений Большого Меконга в прошлом году пользовалось у наших сограждан наибольшей популярностью, то картина будет выглядеть следующим образом: Таиланд – 1 млн 34 тыс. прибытий, прирост – 22,95% к 2016 году; Вьетнам – 574 тыс. прибытий, прирост – 32,3% по отношению к 2016 году. Что касается Камбоджи, то ее посетило всего 63 тыс. 517 туристов из России, в Мьянме было зарегистрировано не более 6 тыс. наших сограждан. По официальным данным министерства Лаоса, в прошлом году их страну посетило около 10 тыс. российских граждан. Одной из возможных причин достаточно низкого спроса на Камбоджу, Лаос и Мьянму эксперты называют специфику направлений. В основном их запрашивают туристы-индивидуалы и любители экскурсионного отдыха, плюс не стоит забывать о том, что последние в сравнении с Таиландом и Вьетнамом значительно проигрывают с точки зрения развитости инфраструктуры и транспортной и ценовой доступности. Как отмечают эксперты KMP Group, плохо развитая инфраструктура и сложная доступность этих трех стран мешает активному росту туристического потока из России. По данным АТОР, Елена Милованова, ведущий специалист департамента выездного туризма компании KMP Group, сообщила: «Многих туристов, которые с удовольствием посетили бы эти экзотические места, отпугивает необходимость лететь с пересадками. К тому же сезон здесь невелик: он длится с ноября по апрель. Но и февраль выпадает – тут в это время празднуют местный Новый год и мест в отелях мало или нет». Как полагают эксперты туристической индустрии, именно эти причины не позволят Камбодже, Лаосу и Мьянме стать направлениями для массового отдыха, но оставят их нишевыми сегментами рынка. Так, Ирина Иващенко, специалист по Юго-Восточной Азии компании «Студия индивидуальных путешествий «СВОИ ЛЮДИ», заявила нашему корреспонденту: «В целом по странам Юго-Восточной Азии тенденция такова, что наш клиент смещается в сторону индивидуального нестандартного тура, который ему сложно организовать самому. Например, более востребованы становятся комбинированные туры по нескольким странам и с нестандартным маршрутом. В этом году мы также сделали упор на круизы по этому региону, что тоже пользуется спросом у наших клиентов. Если говорить о Лаосе и Мьянме, то спрос стабильный, хотя и невелик. За последние два года падения наша компания не отмечала, в месяц мы в среднем отправляем по 3-4 человека в каждую страну. К сожалению, на Камбоджу спрос упал вдвое. В прошлом году мы отправляли до 10 человек ежемесячно, в этом – в среднем 4-5 человек в месяц. В большей степени мы связываем это с тем, что в этом году мы не продвигаем это направление, как это было в прошлом. Высокий сезон в Лаосе, Мьянме и Камбодже – обычно с ноября по март». /TOURBUS.RU

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