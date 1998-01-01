Новости Росавиация призывает авиакомпании поскорее отказаться от иностранных GDS Эксперты обсуждают, к чему преведет планируемый переход российских перевозчиков и продавцов авиабилетов на национальные системы бронирования

На минувшей неделе в ходе совещания в Москве руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что российским авиакомпаниям нужно ускорить переход от использования иностранных систем бронирования в пользу национальных. Как полагает г-н Нерадько, только так можно будет обезопасить персональные данные российских пассажиров и свести к минимуму риск утечки информации, сообщает "Интерфакс", «Для снижения рисков утечки информации при передаче данных по внутренним перевозкам целесообразно ускорить переход к размещению серверов и баз данных пассажиров на территории РФ. Надо исключить зависимость от иностранных систем», - заключил глава ведомства. При этом профессионалы индустрии полагают, что причина обеспокоенности Александра Нерадько кроется в недавнем сбое, произошедшем в системе Gabriel SITA. Тогда во время ЧМ-2018 произошла массовая задержка авиавылетов. В связи с этим в ходе совещания затронули вопрос разработки «национальной системы авиабронирования», в настоящее время этим занимается компания «Ростех», принадлежащая совладельцу аэропорта Внуково Виталию Варенцеву. Кроме этого, руководитель Росавиации подчеркнул необходимость ускорить переход к размещению серверов и баз данных российских авиапассажиров на территории нашей страны. Напомним, что недавно был обнародован проект постановление правительства, предписывающего авиакомпаниям использовать для хранения персональных данных отечественные сервера. Согласно проекту постановления, с 1 января 2020 года серверы и базы данных таких систем должны находиться на территории России. Также в России должен быть зарегистрирован провайдер отечественный системы бронирования. В настоящее время российские авиакомпании используют несколько систем бронирования, четыре из них расположены за границей: Amadeus в Испании, Sabre и Galileo – в США, Gabriel SITA – в Швейцарии. При этом преимущественно только региональные авиакомпании работают с отечественной системой «Сирена-Тревел». Как напоминает «Интерфакc», в прошлом году система Amadeus была жестко раскритикована главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым. У него возникли подозрения в том, что компания занимается монополизацией рынка. В частности, в ходе встречи с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным глава ФАС заявил, что политика ценообразования в Amadeus заставляет думать о том, что «она нарушает конкурентность на рынке». Многие эксперты не поддержали эту точку зрения, сообщив, что проблемы на ценообразование авиабилетов сокрыты не в системе бронирований, поскольку отечественные авиакомпании используют ровно те же принципы, что и иностранные авиакомпании – принципы динамического ценообразования. Говоря о новых теребованиях главы Росавиации, Дмитрий Горин, генеральный директор компании VIP Service, заявил нашему корреспонденту: «Использование российской системы бронирования не предполагает полного отказа от международных GDS. Многие страны, к примеру Китай, имеют свои национальные системы бронирования и успешно ими пользуются. Национальная система бронирования будет использована для осуществления внутренних рейсов. Она уже успешно используется авиакомпаниями Atlas Global и Azimut. Также использование национальной системы бронирования позволит удешевить стоимость дистрибуции авиабилетов». В свою очередь, Борис Рыбак, генеральный директор компании «Инфомост», отметил в беседе с нами: «Этот призыв полностью согласуется с принятым законом о хранении персональных данных. Ничего плохого в собственной системе бронирования нет, но это не остановит глобализацию. Многие страны пользуются международными системами данных, и нельзя сказать, что они страдают. Плюс это облегчает работу авиакомпаний, всегда проще работать в международной системе. Существующие международные системы использовались в течение десятилетий сотнями авиакомпаний, работа с ними уже отлажена, в то время как работа с новой системой будет требовать повышенного внимания и не исключено возникновение сложностей». /TOURBUS.RU

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