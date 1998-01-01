Египет «взял паузу», туроператоры надеются на лучшее

Как сообщает АТОР, по состоянию на текущий момент в российско-египетских переговорах по поводу возвращения чартеров активности нет. Как информируют эксперты в авиационной отрасли, паузу «держит» сейчас египетская сторона, хотя еще в апреле, после открытия регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром, египтяне были более активны в публичных заявлениях относительно сроков переговоров по этому вопросу. В Египте уверенно говорили про середину мая, в РФ тогда были более сдержанны в оценках: конец мая - начало июня.

В середине июня Минтранс РФ в лице нового главы ведомства Евгения Дитриха обновил эту информацию, заявив, что консультации по чартерам возможны после завершения ЧМ-2018.

За это время в Египте тоже сменился министр гражданской авиации: им стал г-н Юнис аль-Масри, который пока не делал публичных заявлений относительно российских чартеров. Хотя показательно, что одни из его первых рабочих поездок пришлись как раз на проверки курортных воздушных гаваней. Об их результатах египетская пресса не сообщает.

При этом, по информации наблюдателей, к настоящему моменту египетские аэропорты так и не устранили замечания российской стороны. Также неизвестно, намерены ли они это сделать в принципе и в какие сроки. «Мячик на египетской стороне», - уверенно говорят российские эксперты.

По их мнению, ждать каких-либо новых консультаций по вопросам чартеров стоит не ранее сентября. С учетом размытости возможных сроков переговоров и последующих за ними проверок аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады говорить о том, что авиасообщение с красноморскими курортами Египта возобновится с началом зимнего расписания, было бы преждевременным, полагают эксперты.

В то же время, по информации АТОР, ряд российских перевозчиков имеет допуски на полеты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, так что при снятии ограничения на чартеры в Египет авиакомпании могут заявить о постановке программ на курорты АРЕ через 15 дней после их согласования с Росавиацией.

Наблюдатели также говорят о том, что у российских авиакомпаний есть свободный флот для организации рейсов в Египет. По расчетам экспертов, в зимнем сезоне на египетском направлении теоретически возможно около 600 чартерных завозных рейсов в месяц. Это более 30% от примерного объема чартерных рейсов, которые уже запланированы на предстоящую зиму (две тысячи рейсов в месяц).

По подсчетам экспертов, в случае месячного объема завозных рейсов в количестве 600, на курорты Египта на чартерах сможет прибывать около 120 тысяч российских туристов в месяц.

Напомним, что, по расчетам самих египетских властей, страна планировала привлечь около 3 млн российских туристов уже в первый год после возобновления чартерного авиасообщения.

Комментируя нам эти цифры, в пресс-службе туроператора TEZ Tour отметили: «Пока мы строим свои программы на основе перевозки в Каир и трансферов до курортов. С момента возобновления регулярного сообщения между Москвой и Каиром туристическими предложениями по отдыху в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе воспользовалось более трехсот туристов, и их число продолжает расти, глубина бронирований достигает ноября месяца.

В основном туристы предпочитают курорты Хургады, средняя длительность поездки составляет 10 дней, а средний чек на направлении стартует от 700 долларов.

В случае открытия полноценных полетных программ на курорты мы ожидаем полной загрузки. Безусловно, это позитивный сценарий развития».

В пресс-службе туроператора нам также рассказали, что «на данный момент египетские туристические власти готовятся к открытию курортов Красного моря по «сценарию Каира» и провели в начале июля ряд консультаций с российскими туроператорами. Так, чиновников интересовал возможный спрос на курорт Ай-Сохна на Красном море, который расположен всего в двух часах езды от Каира. Этот туристический район сейчас особенно популярен у европейцев, и туристические власти рассматривают его как альтернативу Хургаде и Шарм-эль-Шейху, спрос на которые с перелетом до Каира пока ограничивает продолжительный (5-6 часов) трансфер.

Также речь шла о программе стимулирования чартерной перевозки в случае открытия направления. Еще в прошлом году правительство приняло ряд существенных изменений, в частности увеличив сумму выплат для ряда новых рынков (Казахстан, Индия, Узбекистан). В случае открытия направления российские авиаперевозчики также смогут претендовать на субсидии.

Кроме того, управление по туризму подтвердило намерение с появлением первых рейсов начать вести активную маркетинговую политику на российском рынке. Она будет включать многочисленные пресс-туры и ознакомительные поездки для агентств, которым необходимо будет восстановить свои знания о гостиничной базе направления».

/TOURBUS.RU