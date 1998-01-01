Новости Авиабилеты на осень уже подорожали Сервисы бронирования авиабилетов прокомментировали рост стоимости авиабилетов с вылетом в сентябре - ноябре

Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал продажи авиабилетов с вылетом в сентябре — ноябре 2018 года и обнаружил повышение стоимости перелетов. Средний чек по купленным на текущий момент взрослыми пассажирами авиабилетам туда-обратно по России составляет 13380 рублей, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года, по авиабилетам для зарубежных поездок — 21890 рублей (+14%). “Авиакомпании предупреждали о повышении стоимости авиабилетов из-за подорожания керосина, сразу несколько крупных перевозчиков в последнее время решили увеличить топливные сборы, поэтому изменение среднего чека на осень выглядит логично. Единственное, если раньше мы говорили о том, что подорожание отдыха за рубежом замедлило динамику спроса незначительно, то осенью влияние этого фактора становится более существенным. Продажи авиабилетов за рубеж с вылетом в сентябре-ноябре на текущий момент соответствуют значениям прошлого года”, — отмечает руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан. При этом тройка самых популярных у самостоятельных путешественников стран осталась прежней: это Италия, Испания и Греция. А вот среди остальных участников рейтинга произошли изменения. Самые заметные - из топ-10 выбыли США, Турция поднялась сразу на три строчки, а в числе осенних лидеров 2018 года появились Таиланд и Кипр. В то же время в компании Biletix нам сообщили, что «на рейсах с вылетами в сентябре-октябре средняя стоимость авиабилетов туда-обратно по России выросла на 12% по сравнению с теми же месяцами прошлого года – с 10 470 до 11 787 рублей за перелёт round trip. На зарубежных направлениях тоже зафиксировали рост цен, но в процентном соотношении он оказался меньшим – с 15 986 до 17 211 рублей (+7%)». Напомним, что компания «Аэрофлот» с 26 июля увеличила топливный сбор для всех авиакомпаний группы, находящихся под ее коммерческим управлением. Повышение составило 200 руб. на полетный сегмент для экономического и комфорт-класса и 400 руб. для бизнес-класса. При этом, по данным источников "Коммерсанта" на туристическом рынке, ряд зарубежных авиакомпаний также уведомили о росте топливных сборов на 20-40 международных рейсах. Например, в телеграмме Qatar Airways говорится о поэтапном повышении тарифов с 28 июня. Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», в беседе с нами отметил в этой связи: «Авиакомпания «Аэрофлот» - своего рода лакмусовая бумажка в туриндустрии, и понятно, что многие перевозчики могут последовать их примеру и изменить цены на топливный сбор. С другой стороны, возможно, что авиакомпании предпочтут «затаиться» на некоторое время и понаблюдать за тем, что происходит на рынке. Ведь у «Аэрофлота» - самая высокая ценовая планка в стране, и другие отечественные игроки рынка обычно дают стоимость на авиабилеты чуть ниже нацперевозчика. И если на рынке появится тенденция ухода от клиентов «Аэрофлота» к другим авиакомпаниям, то последние могут и не повышать топливный сбор. И, конечно же, ситуация повлияет на стоимость пакетных туров, но турпоток и так падает из года в год - это реалии нашего времени». /TOURBUS.RU

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