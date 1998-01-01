Новости Горячие новости Если «Натали Турс» объявит об остановке деятельности, «Ингосстрах» готов выплатить компенсации/ Роспотребнадзор предупредил о вспышках кори на американском континенте/ Турист погиб после нападения акулы на египетском курорте

Если «Натали Турс» объявит об остановке деятельности, «Ингосстрах» готов выплатить компенсации Страховая компания "Ингосстрах" готова выплатить компенсации всем туристам туроператора "Натали Турс", если компания объявит об остановке деятельности, сообщает сегодня АТОР со ссылкой на страховщика. "В случае публичного заявления туроператором "Натали Турс" о прекращении туристической деятельности по причине невозможности исполнения своих обязательств, т.е. при наступлении страхового случая по договору страхования ответственности туроператора, все туристы, которые не смогли в связи с этим воспользоваться ранее аннулированными туроператором турами, после обращения в страховую компанию смогут претендовать на выплату возмещения в пределах страховой суммы", — цитирует АТОР заместителя начальника управления урегулирования убытков розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Вадима Тарасова. По его словам, на выплату от страховщика в случае прекращения деятельности "Натали Турс" могут рассчитывать также те туристы, которые согласились перенести свои туры на более поздние даты, в ожидании того момента, когда туроператор урегулирует свои финансовые проблемы. При этом, однако, АТОР напоминает, что в любом случае фингарантий не хватит на все выплаты. "Натали Турс" реализовывала туры в основном от имени своего юридического лица "Панорама Тур" (оценочно – около 95%). Деятельность этой компании застрахована в "Ингосстрахе" на сумму 50 млн рублей. В случае, если "Натали Турс" прекратит деятельность и не сможет компенсировать туристам убытки собственными силами, этой суммы не хватит на выплату компенсаций всем туристам в полном объеме. Каждый турист сможет получить максимум 4,2% суммы, уплаченной за путевку", — сообщает ассоциация. Роспотребнадзор предупредил о вспышках кори на Американском континенте Вспышки кори зафиксированы в странах Южной и Северной Америки, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). «С начала года в 11 странах региона сообщили о 2472 лабораторно подтвержденных случаях заболевания корью, в том числе в Венесуэле (1613 случаев), Бразилии (677), США (91), Канаде (19) и Колумбии (40). Единичные случаи заболевания зарегистрированы в Аргентине, Эквадоре, Гватемале, Мексике, Перу. Среди заболевших преобладают дети. В Венесуэле 44 случая кори имели летальный исход», — говорится в сообщении. Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок. Россиянам, планирующим поездки в указанные страны, не болевшим корью ранее и не привитым против этой инфекции, рекомендуется не менее чем за две недели до поездки привиться от кори. Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5°C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, сыпью, общей интоксикацией. Турист погиб после нападения акулы на египетском курорте Чешский турист погиб после нападения акулы на курорте Марса-эль-Алам в Египте, сообщает газета Daily Mail. "Турист купался в Красном море приблизительно в 20 км к северу от курорта, когда на него напала акула. Его останки были найдены на пляже Марса-эль-Алам в пятницу", — пишет издание. По данным газеты, турист приехал на курорт с женой и детьми. Его тело будет передано чешскому посольству. Египетский курорт Марса-эль-Алам популярен среди дайверов, которые исследуют кораллы и других морских обитателей, в том числе рыб и акул. "Для дайверов курорт безопасен, проблемы могут возникнуть у тех, кто плавает на поверхности глубоких вод вдали от кораллов", — уточняет Daily Mail. Напомним, что в 2015 году, впервые за пять лет, от атаки акулы в Египте погиб немецкий турист. Ранее, в конце 2010 года, в египетских водах близ Шарм-эль-Шейха было зафиксировано шесть нападений акул на людей, в том числе недалеко от берега. Тогда погиб турист из Германии и пострадали еще четверо иностранных путешественников. В 2017 году Египет посетило 8,3 млн гостей, что на 54% больше, чем годом ранее. /TOURBUS.RU



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