Новости Туристы отправятся в Псков на скоростной "Ласточке" Наши эксперты обсуждают, насколько интересен туристам новый скоростной железнодорожный маршрут между древним Псковом и Северной столицей

С 4 августа между городом на Неве и Псковом РЖД запустила скоростные поезда № 809/810 «Ласточка», которые будут курсировать пятивагонными составами ежедневно, тем самым обеспечив на направлении доступную по цене и регулярности комфортную перевозку, сообщает наш корреспондент в Северной столице. По данным перевозчика, из Петербурга поезд «Ласточка» отправляется с Балтийского вокзала в 06.55 и прибывает в Псков в 10.25. Из Пскова (оттуда первая «Ласточка» «вылетит» 5 августа) поезд № 810 отправляется в 6 утра ровно, а на Балтийский вокзал Северной столицы прибывает в половину десятого. Кроме конечных остановок, в пути предусмотрены остановки в Гатчине (Гатчина-Варшавская), Луге и в Стругах Красных. Несмотря на относительно небольшую величину состава, в поезде пассажирам предложат сразу три класса обслуживания (бизнес, эконом и базовый туристический), а пассажиры с ограниченными возможностями могут получить услуги на равных с остальными. Если учесть, что время в пути на «Ласточке» составляет всего 3,5 часа (до Пскова от Петербурга около 300 км), а до конца августа на направлении (при покупке билета в оба конца) будет действовать фиксированный тариф (базовый - 360 рублей, экономический - 432, бизнес - 1483 рубля), поездка по железной дороге на электричке станет вполне конкурентоспособной с другими вариантами перевозки. Несмотря на относительную близость, добраться из Питера до Пскова ранее было непросто: на пассажирском поезде время в пути составляет почти 4,5 часа («сидячий» билет от 600 рублей в одну сторону), а его расписание (этот поезд ходит по вечерам в пятницу и в воскресенье) неудобно. В свою очередь, поездка на автобусе или маршрутном такси стоит не менее 500 рублей в одну сторону и занимает, в зависимости от ситуации на дороге, от четырех часов. «В настоящее время подавляющее большинство туров в Псков осуществляется с использованием чартерных автобусов – это самый подходящий вариант, - говорит по этому поводу Маргарита Делицой, менеджер компании «Путешествуем вместе». – Увы, но по железной дороге поездку организовать удается далеко не всегда – расписание неудобное. Теперь же ситуация может измениться: для перевозки небольших групп регулярное сообщение с тем уровнем комфорта, который сейчас предлагается, вполне подходит, и можно комбинировать поездки на «Ласточке» и на поезде». Вместе с тем Жанна Ямпольская, руководитель компании «Леон элит-тревел», полагает, что новинка в первую очередь станет интересна самостоятельным туристам. «Да, появление регулярного сообщения между Петербургом и Псковом по железной дороге нельзя не приветствовать, - говорит она. – Однако этот вариант наиболее подходит для самостоятельных путешественников, которые по приезде в Псков станут исследовать город сами. Если же речь идет о группе, а программа тура (чаще всего так и бывает) включает не только посещение областного центра, но и, к примеру, Изборска и Печор, автобус все равно подходит больше». При этом эксперты не исключают, что поток гостей увеличится не только в сторону Пскова, но и в обратную: теперь добраться в Петербург будет удобнее. Единственное, что может его уменьшить, так это тот факт, что с сентября РЖД введет на направлении систему динамического ценообразования. И, соответственно, стоимость билетов на «Ласточку» может существенно измениться. /TOURBUS.RU

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