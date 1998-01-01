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Через месяц «Победа» начинает полеты в Палермо

Туроператоры обсуждают, будут ли востребованы новые рейсы российского лоукостера в столицу Сицилии

Низкобюджетная авиакомпания "Победа" 6 сентября открывает регулярные рейсы из Москвы в итальянский город Палермо. Полеты будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, сообщила компания.

Как и все рейсы компании, полеты по новому маршруту будут выполняться на самолетах Boeing-737-800 в одноклассной компоновке.

Палермо станет четвертым городом Италии в маршрутной сети "Победы". Сейчас лоукостером также выполняются рейсы из Москвы в Бергамо (с доставкой клиентов в Милан на автобусах в рамках программы Fly&Bus) и Тревизо (рядом с Венецией), а также из Москвы и Санкт-Петербурга в Пизу (с доставкой клиентов во Флоренцию по программе Fly&Bus).

Отметим, что текущие безбагажные тарифы «стандарт», предполагающие перелет из столицы в Палермо и обратно только с ручной кладью, доступны на сайте лоукостера от 10 437 руб. За «пакет+», позволяющий взять на борт багаж весом до 20 кг, придется доплатить чуть более 3 тыс. руб.

При этом стоимость билетов других авиакомпаний, выполняющих прямые полеты из российской столицы на Сицилию, существенно выше: у Alitalia – от 28 тыс. руб., у «Аэрофлота» – от 32 тыс. руб.

Комментируя перспективы нового рейса, Юлия Бердникова, руководитель направления Италия компании PAC Group, заявила нашему порталу: «Сицилия как направление востребована у российских туристов, но Палермо находится далеко от самых популярных курортов и не может служить основной перевозкой для отдыха в регионе. А учитывая наличие регулярных рейсов а/к S7 в Катанию, вопрос загрузки рейсов до Палермо вызывает сомнения.

Только если цена авиабилета у а/к «Победа» будет очень низкой».

В свою очередь, Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью компании «TUI Россия», отметила в беседе с нами: «На Сицилию мы предлагаем туры на базе регулярных перелетов, и появление нового бюджетного перевозчика позволит расширить наше предложение.

Старт полетов намечен авиакомпанией на 6 сентября, что позволит россиянам еще захватить пляжный сезон на острове. Популярность нового рейса будет зависеть от ценовой политики перевозчика».

/TOURBUS.RU