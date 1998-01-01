Правительство снова поручило ФАС разобраться с демпингом на туррынке

Наши эксперты скептически относятся к очередным попыткам государственного регулирования ценообразования в туризме

По информации СМИ, на минувшей неделе состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу борьбы с демпингом в туротрасли Напомним, что ранее вице-премьер Ольга Голодец, курирующая теперь туриндустрию, поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться с этой проблемой.

На заседании присутствовали представители Минкультуры, Роспотребнадзора, ассоциации «Турпомощь» и отраслевых общественных организаций АТОР, РСТ и СТА, но отсутствовали ведущие туроператоры.

Сообщается, что руководить рабочей группой было поручено Тимофею Нижегородцеву, начальнику управления контроля социальной сферы и торговли ФАС. По итогам заседания было решено проанализировать стоимость туров по разным направлениям выездного туризма, после чего специалисты ФАС определят, присутствует ли искусственное занижение цен. Тогда станет ясно, какими будут дальнейшие действия ведомства.

Напомним, что это уже не первая попытка подкоючить ФАС к пробнмк демпинга на туррынке. Так, в сентябре прошлого года Ростуризм не исключил, что начнет передавать данные о демпинге туроператоров в том числе и в Федеральную антимонопольную службу.

Как заявил тогда руководитель Ростуризма Олег Сафонов, «Я думаю, что получив эту информацию, мы сумеем и проводить беседы с туроператорами, и, может быть, передавать эту информацию в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор».

Однако тогда, как и предполагали наши эксперты, это предложение не получило развития.

Теперь же Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон» заявил нашему порталу: «Эта тема поднимается уже не в первый раз, но дальше обсуждений ничего происходит. Демпинг очень сложно доказать, равно, как и бороться с ним. Это неизбежный побочный продукт «суровых рыночных реалий».

Уверен, что и новая комиссия никак не сможет повлиять на ситуацию. Только если на государственном уровне решат выпустить официальное постановление, где будет прописана минимальная ценовая планка за турпродукт, что-то поменяется и то, ненадолго. Умный человек всегда найдет «лазейку», чтобы получить свою выгоду. Установят за тур в Турцию минимальную планку в 30 тыс. рублей, так кто-нибудь предложит бесплатные бонусы, чего не будет у конкурента.

Так что демпинг - это современная мифическая гидра - отрубишь одну голову, вырастет другая».

В свою очередь Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин» заявил нам: «Перспективы этого проекта очень непростые и туманные. ФАС за последние годы уже несколько раз пыталась взять под контроль этот вопрос, но как-то не получалось.

Демпинг очень сложно выявить, обычно такие вещи становятся понятны по итогам года, а в середине сезона никто не будет показывать свои финансовые документы с промежуточными результатами.

Плюс юридически будет сложно прописать все нормативы. Туристический бизнес имеет свою специфику, отличную от других бизнес-модель, поэтому общие нормативы тут не всегда проходят».

/TOURBUS.RU