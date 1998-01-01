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С сегодняшнего дня выросла госпошлина за выдачу загранпаспорта/ Визовые центры Великобритании в России работают в обычном режиме/ МИД РФ предупредил россиян об опасности урагана "Гектор" на Гавайях

С сегодняшнего дня выросла госпошлина за выдачу загранпаспорта

Госпошлина за выдачу биометрического загранпаспорта в России с 3 августа выросла до 5 тыс. для взрослых и 2,5 тыс. рублей для детей до 14 лет. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс внес президент Путин в начале июля, - сообщает «Интерфакс».

Закон подразумевает увеличение госпошлины за оформление загранпаспорта с электронным носителем (нового поколения). Раньше пошлина за такой документ составляла 3,5 тыс. рублей для взрослых и 1,5 тыс. рублей для детей.

Также с 3 августа установлен новый вид пошлины за выдачу водительских удостоверений нового поколения. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового образца, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, теперь составляет 3 тыс. рублей.

Биометрический заграничный паспорт действителен в течение десяти лет, срок действия загранпаспорта старого образца составляет пять лет.

Визовые центры Великобритании в России работают в обычном режиме

Визовые центры (ВЦ) Великобритании в России работают в обычном режиме, несмотря на закрытие генерального консульства королевства в Санкт-Петербурге, сообщает посольство Великобритании в Москве.

"Мы получаем множество запросов от граждан России о получении британских виз на фоне решения российского правительства о закрытии генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Мы хотим официально подтвердить, что процесс подачи и рассмотрения виз для граждан России на данный момент остается неизменным. ВЦ королевства, в том числе и в Санкт-Петербурге, работают в обычном режиме", — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook посольства.

Ранее посольство Великобритании сообщило об официальном закрытии генконсульства в Петербурге с 1 августа. Российская сторона распорядилась закрыть британское генконсульство в Санкт-Петербурге в качестве одной из ответных мер на высылку властями королевства нескольких российских дипломатов.

МИД РФ предупредил россиян об опасности урагана "Гектор" на Гавайях

Ураган "Гектор" может достичь восточного побережья островов Гавайи к 7 августа, сообщает Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"Прогнозируется, что ураган "Гектор" достигнет восточного побережья островов Гавайи к 7 августа. В это время возможны сильные дожди, ветер, штормовые приливы и смерчи", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

По данным издания Hawaii News Now, ураган относят к третьей категории опасности, его скорость составляет около 20 км в час.

Сезон ураганов в восточной части Тихого океана начался 15 мая, а в центральной – 1 июня.

/TOURBUS.RU



