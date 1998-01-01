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Рост российского турпотока в Индонезию сдерживает отсутствие прямых регулярных рейсов

Вчера в столице прошел Российско-индонезийский бизнес-форум, одной из главных тем которого стало развитие туристического обмена

Вчера в конгресс-центре ЦМТ на Пресненской набережной прошёл Российско-индонезийский бизнес-форум, одна из тем которого была определена «Инфраструктура, туризм, транспорт», - сообщает наш корреспондент.

Как было отмечено на форуме, Индонезия — крупнейший в мире архипелаг (более 17 тыс. островов) - является одной из самых быстроразвивающихся мировых туристических дестинаций.

Целью туристического развития Индонезии является вхождение к 2025 году в пятёрку самых популярных в мире направлений для отдыха.

По данным Министерства туризма Индонезии, чуть более половины турпотока (52%) составляют гости из находящихся по соседству стран Юго-Восточной Азии (Китай, Таиланд, Филиппины и др.) и Австралии, но остальная, стремительно растущая часть — это европейцы. Первая тройка — это туристы из Франции, Германии и Голландии, россияне, по статистике, занимают пятое место.

В прошлом году Индонезию посетили более 112 тыс. наших соотечественников (+37% по отношению к 2016 году). Главными «донорами» российского турпотока являются Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Владивосток и Екатеринбург.

Россия, по мнению представителей Министерства туризма Индонезии, является одним из самых перспективных в плане разработки рынков. Продвижение страны на отечественный туристический рынок осуществляется не только благодаря регулярному участию в московских туристических выставках, но и регулярно проводимым в Москве фестивалям Индонезии — в прошлом году его посетило около 120 тыс. человек.

При этом едва ли не главным «камнем преткновения» в развитии российско-индонезийского туристического сотрудничества, отметил советник главы Ростуризма Дмитрий Горин, является транспортная составляющая.

Перелёт из Москвы в Индонезию долог — до 18 часов с пересадкой – и очень дорог — цены на билет «туда-обратно» начинаются с 50 тыс. рублей, в то время как стоимость перелётов из Европы — на 15-20% ниже. Снижение ценового порога, по мнению г-на Горина, может быть достигнуто за счёт государственных субсидий специализирующихся на этом направлении туроператоров.

"Мы рассчитываем на авиакомпании "Аэрофлот" и Garuda Indonesia. Прямой перелет в среднем будет занимать 10 часов", — добавил эксперт.

Российские авиакомпании в Индонезию, несмотря на растущую популярность направления и существенное облегчение визового режима (принесшее 30% увеличение турпотока), по-прежнему не летают, и пассажирам приходится пользоваться услугами авиакомпаний Qatar Airways (с пересадкой в Дохе), Fly Emirates (с пересадкой в Дубае) и признанной лучшей в мире Singapore Airways (пересадка в Сингапуре).

Как свидетельствуют российские туроператоры, туры в Индонезию обладают одной из самых больших глубин бронирования — около половины туров бронируются за 1,5 — 2, 5 месяца, а почти четверть — более чем за полгода.

80% российского турпотока — это романтические путешествия для двоих (новогодние каникулы, свадебные путешествия и др.), но постепенно растёт (сегодня — 13%) и количество россиян, прилетающих в Индонезию «на зимовку»: осенне-зимние месяцы в Индонезии считаются высоким сезоном.

81% российских туристов после пересадки летит преимущественно в Денпасар — на популярный остров Бали, но растёт также и популярность других направлений. В частности, была проведена презентация находящегося на острове Ява региона Кулон Прого с центром в Джокьякарте (1 час 50 минут полёта от Джакарты).

Туристов привлекают живописные водопады, горы и мангровые леса, но главной достопримечательностью считается входящий в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО буддистский храмовый комплекс Боробудур (VIII — IX век н. э.). Весьма перспективным, считают местные власти, является строительство в Джокьякарте крупнейшего в Индонезии аэропорта, которое должно закончиться в конце будущего года, а также рыболовного порта в городе Вейтс.

/TOURBUS.RU