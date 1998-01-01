Новости В нашей стране появятся «поезда-лоукостеры» Туристы считают скидку в 5-10% за проезд в вагонах без кондиционеров и биотуалетов явно недостаточной

Железнодорожные билеты в плацкартные и купейные вагоны и в вагоны СВ с истекающим сроком службы, без кондиционеров и биотуалетов будут стоить на 5–10% ниже, чем на места в аналогичных вагонах с удобствами и кондиционерами. Об этом говорится в сообщении ​АО «Федеральная пассажирская компания».

Подобные вагоны выделят в сегмент, цены которого будут ниже на 5–10%.



При этом в пресс-службе утверждают, что в рамках реализации программы обновления парка доля вагонов этого сегмента будет снижаться из-за поступления нового инновационного подвижного состава. С 2018 по 2025 год компания закупит 5000 новых современных вагонов с кондиционерами и биотуалетами. 2500 вагонов пройдут капитальный ремонт. В общей сложности планируется обновить более 40% действующего парка.



По информации РБК, в начале ноября прошлого года РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны дальнего следования на 2018 год из-за проблем с тарифами. 10 ноября Федеральная антимонопольная служба предписала РЖД восстановить продажу билетов и установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах дальнего следования. В ФПК заявили, что начали устанавливать кондиционеры и биотуалеты в поездах. Однако разово оснастить ими весь подвижной состав не получится, поскольку общий парк компании — это более 18 тыс. пассажирских вагонов. Между тем в сервисе путешествий OneTwoTrip нам сообщили, что провели опрос своих пользователей и изучили их отношение к возможному появлению в России так называемых лоукост-поездов. Выяснилось, что инициативу поддержали только 55% респондентов. Причем все из давших положительный ответ отметили, что рассчитывают минимум на 30-процентную разницу в стоимости проезда между новыми и старыми вагонами. 35% путешественников считают, что лоукост-тарифы должны быть дешевле в полтора раза. Еще 50% ответивших ожидают двукратной разницы. В качестве главного неудобства старых вагонов участники опроса отметили отсутствие биотуалета (32% ответов). Второе место в рейтинге неудобств они отдали отсутствию кондиционера (30% ответов). Третье - атмосфере в вагоне. 23% респондентов считают, что социальный портрет покупателей лоукост-тарифов будет отличаться от обычных, что сделает путешествие в таких вагонах менее комфортным. Интересно, что сам факт возраста вагона, его износа и наличия потертостей путешественникам практически не важен. В качестве причины дискомфорта возраст вагона обозначили только 14% участников опроса. В рамках дополнительного аспекта исследования тем участникам, которые поддержали появление лоукост-тарифов, в компании задали вопросы относительно их отношения к авиакомпании “Победа”. 41% респондентов отметили, что за последние два года пользовались ее услугами. 33% планируют сделать это в ближайшее время. 26% сознательно летают только другими авиакомпаниями. Среди тех, кто ранее покупал билеты “Победы”, негативные впечатления от перелета остались только у 4%. Как отмечает руководитель железнодорожного направления сервиса OneTwoTrip Максим Азаров, “расширение тарифной сетки и введение скидок на поездки в старых вагонах - логичный шаг, поскольку на фоне активного обновления подвижного состава у пассажиров в определенный момент возникнет вопрос: почему билет в старый и новый вагон стоит одинаково? Как мы видим, перспектива ездить в старых вагонах за меньшие деньги не нашла абсолютной поддержки пассажиров, но у лоукост-тарифов все равно появится своя аудитория. Во-первых, это пассажиры с невысокими доходами. Во-вторых, активные путешественники, которые стараются минимизировать расходы, чтобы организовать в рамках своего бюджета максимум поездок. Показательно, что за введение лоукост-тарифов выступили те, кто положительно относится к авиакомпании “Победа”. Это говорит о психологическом принятии туристами модели перевозок, предполагающей определенные неудобства ради экономии. Хотя полет на самолете, безусловно, в разы комфортнее наземного транспорта, и сравнивать новый самолет со старым плацкартным вагоном не стоит”. /TOURBUS.RU

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