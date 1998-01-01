Новости Страховщик отказал в выплатах клиентам «Матрешки-Тур», что может стать неприятным прецедентом для туристов "Натали Турс" На возмещение убытков смогут рассчитывать только те партнеры и туристы, чьи поездки не состоялись уже после даты официального прекращения работы оператора

«Как следует из вашего заявления и прилагаемых к нему документов, причиненный вам ущерб возник до публичного заявления туроператором о прекращении туроператорской деятельности. Правовые основания для признания указанного в вашем заявлении факта страховым случаем по договору страхования ответственности туроператора отсутствуют», – ответ с таким текстом уже получили несколько десятков заявителей, отправивших документы в страховую компанию «Якорь» для получения компенсации от страховщика. В ответ на многочисленные обращения по этому поводу специалисты «Якоря» четко дают понять: на компенсации могут рассчитывать только те туристы, чьи поездки не состоялись после соответствующего заявления «Матрешки-Тур». «Остальные могут обращаться в суд с иском к туроператору», - констатируют в «Якоре». При этом в социальных сетях, обсуждая тему, пострадавшие прямо пишут: «Что толку, что выигран суд и есть исполнительный лист, никакого». «На счетах у «Матрешки» денег нет и решение суда - простая бумажка!» - констатируют пострадавшие от закрытия оператора туристы. Какова картина на третье августа? Формально в реестре по линии «Матрешки-Тур» числится уже триста заявлений на общую сумму выплат в размере 33,662 млн рублей. Однако 66-ти первым подавшим заявки уже отказали в выплатах по той причине, что пострадали они до того, как «Матрешка-Тур» заявила о банкротстве. И в тех же социальных сетях клиенты с негодованием спрашивают о наличии «чудаков», которые пошли и купили туры у этого оператора после того, как он объявил о банкротстве. Увы, но только в двух из 68 случаев вместо отказа появилось требование о запросе дополнительных документов. Если позиция страховщика останется прежней, на возмещение убытков смогут рассчитывать только те партнеры и туристы, чьи поездки не состоялись после даты банкротства оператора. И в этом для одних туристов имеется явный негатив. В то же время у других появляется шанс вернуть максимум потраченного. Вместе с тем этот случай еще больше усугубляет ситуацию с гораздо более многочисленными пострадавшими от действий «Натали Турс». Стоит напомнить, что, несмотря на многочисленные обращения, компания до сих пор не заявила о собственном банкротстве. И, в соответствии с логикой страховщиков, продемонстрированной на примере «Матрешки-Тур», на компенсации смогут рассчитывать только те туристы, поездки которых окажутся после даты вероятного банкротства. И совершенно очевидно, что их количество с каждым днем уменьшается: если, подобно «Матрешке», «Натали Турс» затянет этот процесс хотя бы на пару месяцев, выплаты вполне вероятно смогут оказаться гораздо меньшими, чем в настоящее время. /TOURBUS.RU



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