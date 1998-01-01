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03 августа
TUI Corporate впервые стал официальным партнером Дня MICE
TUI Corporate организует MICE & Event-мероприятия для корпоративных клиентов по всему миру

Компания  TUI Corporate подтвердила свое участие в статусе партнера Всероссийского Дня MICE, который пройдет в московском Центре Международной Торговли  10 октября.

 

«TUI Россия» - одна из ведущих туристических компаний России. Компания является частью крупнейшего международного туристического холдинга TUI Group, с более чем 40-летним опытом работы.

Основными акционерами TUI Россия являются российская компания «Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению инвестициями в интересах российского предпринимателя, председателя Совета директоров ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова, а также международная компания TUI Group.

 

TUI Group – одна из самых прибыльных туристических компаний в мире, неоднократный лауреат престижной международной премии World Travel Awards в номинациях «Лучший в мире туроператор» и «Лучшая в мире чартерная авиакомпания», включая награду «Лучший туроператор Европы», полученную в 2018 году.

 

Группа TUI включает ряд  туроператоров, более 325 отелей, шесть авиакомпаний, 15 круизных лайнеров, более 1600 туристических агентств и ряд крупных онлайн-порталов. TUI Group обладает самым большим чартерным флотом в Европе – 150 самолетов.

 

TUI Corporate – дирекция корпоративного туризма «TUI Россия». 

TUI Corporate организует MICE & Event-мероприятия для корпоративных клиентов по всему миру, а также предоставляет полный спектр услуг в секторе делового туризма.

Стратегия – компании  всегда иметь гибкий подход к бизнесу, чтобы удовлетворять меняющиеся потребности и предпочтения клиентов.

WWW.TUI.RU


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