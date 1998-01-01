Новости ICS Travel Group пришел в «сердце Евразии» Эксперты комментируют выход еще одного туроператора на казахстанское направление, сочетающее экскурсионный, оздоровительный и горнолыжный отдых

На сайте туроператора ICS Travel Group на днях появилось новое направление – Казахстан. Сейчас в ассортименте туроператора - сразу восемь экскурсионных туров по республике, а также предложения по отдыху в Астане и «южной столице» Казахстана - Алма-Ате. Цены на экскурсионные программы по «сердцу Евразии» стартуют от 24 тыс. руб. на человека + перелет. Как рассказала нашему порталу Анна Филатовская, директор департамента прямых продаж, рекламы и PR компании ICS Travel Group, «по опыту работы с другими бывшими союзными республиками с уверенностью можем сказать, что Казахстан – лакомый кусочек для продвинутых туристов. Страна предоставляет безвизовый въезд россиянам, высокий уровень сервиса, разнообразный отдых, причем в любое время года, а также уникальную кухню. О природных и рукотворных достопримечательностях говорить можно бесконечно, но лучше увидеть все собственными глазами. К плюсам направления стоит отнести и относительно высокую транспортную доступность: ежедневные прямые рейсы в Алма-Ату и Астану из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов делают центр Евразии вполне доступным». Как отмечает в свою очередь АТОР, «приход известного и стабильного игрока на это направление не может не радовать, так как означает повышение доступности Казахстана для организованных туристов из России. Казахстан находится на втором месте по объемам въездного потока из России среди всех постсоветских стран (в 2017 году в страну приехали 3 млн 180 тыс. граждан РФ, что на 5,5% больше, чем в 2016 году). Тем не менее, основная часть сегодняшнего выездного потока в Казахстан – это не туризм, а перемещения жителей приграничных регионов. Число визитов с целями, которые можно хотя бы частично отнести к «туризму», может составлять порядка 500-600 тысяч человек в год, и на 70% это туристы самостоятельные. Что касается организованного потока, то туры в Казахстан в целом сейчас не пользуются большим спросом у россиян, направление значительно уступает по популярности другим странам СНГ, например, Азербайджану и даже Киргизии». «Между тем, Казахстан – крайне перспективное выездное направление для россиян среди стран постсоветского пространства. По мнению представителей туротрасли, климат республики создает возможности как для оздоровительного, так и горнолыжного отдыха, а также отдыха на пляжах и экотуризма. Казахстан также делает ставку на строительство качественных отелей. Сейчас на российском рынке в Казахстане востребован в основном пляжный и санаторный отдых на озере Боровое, а также экскурсионные туры в Алма-Ату и Астану. Надежды на рост направления туроператоры связывают с перспективами продвижения направления на российском рынке», - заключили в АТОР. В свою очередь в пресс-службе национального туроператора «АЛЕАН» нашему корреспонденту заявили, что «популярность Казахстана у российских туристов постепенно возрастает. Появляются новые отели, объекты показа, варианты туров. В настоящее время стоимость туров в Казахстан несколько выше, чем по российским направлениям. Туда едут в основном жители Сибири, причина – удаленность республики от европейской части России. В Казахстане сейчас набирает популярность как экскурсионное, так и санаторно-курортное направление. Озеро Боровое (Акмолинская область) сочетает в себе возможности пляжного отдыха и санаторно-курортного лечения. Здесь лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, болезни кожи, органов дыхания и органов пищеварения. В этом году основной поток туристов идет именно сюда. Популярностью у российских путешественников также пользуются экскурсии в Алма-Ату, Астану и Шымкент, где в Средние века проходил Великий шелковый путь. Из природных достопримечательностей наиболее известен Чарынский каньон, протянувшийся на 154 км. В зимнем сезоне также будет востребован современный горнолыжный комплекс Чимбулак, расположенный недалеко от Алма-Аты». /TOURBUS.RU

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