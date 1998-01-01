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Более сорока стран примут участие в международной турвыставке «Отдых - 2018»

Страной-партнером форума-выставки в этом году станет Япония, а официальным спонсором - Доминиканская Республика

Экспонентами 24-го Международного туристического форума-выставки «Отдых-2018», который пройдет в Москве 11-13 сентября, станут порядка 40 стран. Среди них – входящие в число наиболее востребованных российскими туристами направлений Таиланд, Кипр, Тунис, Испания, Болгария, а также Индия, представленная как страна в целом, так и отдельными штатами - Гоа, Керала и Андхра-Прадеш. Суммарно в 2017 году эти страны посетили более восьми миллионов россиян.

2018 год – перекрестный год Россия - Япония. В рамках мероприятий, приуроченных к этому событию, Страна восходящего солнца выступает страной-партнером выставки. Национальный стенд Японии станет частью программы продвижения туристических услуг на российском рынке Enjoy my Japan. Посетителям представят японское традиционное искусство, гастрономические бренды, заповедники, музеи и развлекательные парки, а также расскажут о возможностях отдыха как в популярных, так и в малоизвестных регионах страны.

Согласно официальной статистике, турпоток из России в Японию стабильно растет - в прошлом году ее посетили 65 тыс. российских туристов, что на 27,6% больше, чем годом ранее. За первые три месяца этого года количество туристических поездок в Японию увеличилось более чем на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Официальным спонсором форума-выставки «Отдых» уже не в первый раз стала Доминиканская Республика. За прошлый год турпоток россиян в Доминикану показал почти двукратный рост.

В этом году стенд Доминиканской Республики будет в два раза больше по сравнению с 2017 годом, что позволит презентовать многообразие вариантов путешествий и сделает деловое общение с коллегами и партнерами максимально комфортным. Экспозиция страны познакомит посетителей с фестивалями, красочной музыкой, рекреационными и другими возможностями для отдыха.

Впервые участниками выставочной экспозиции павильона зарубежных стран в 2018 году станут Министерство туризма Палестины и Национальный туристический офис Тайваня.

Кроме того, возможности для туризма в рамках выставки «Отдых-2018» представят страны СНГ - Беларусь, Армения и Узбекистан. Участие в экспозиции также уже подтвердили Египет, Грузия, Марокко, Куба, Мальдивы, Мальта, Индонезия, Шри-Ланка, Сербия, Венгрия, Китай и др.

/TOURBUS.RU