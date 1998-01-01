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Клиенты «Интрэвел Столешники» подали заявления страховщикам на сумму более 36 млн руб./ Лайнер IFly, летевший из Антальи в Москву, чудом избежал столкновения над Черным морем/ Эйфелева башня закрыта из-за забастовки

Клиенты «Интрэвел Столешники» подали заявления страховщикам на сумму более 36 млн руб.

Клиенты туроператора «Интрэвел Столешники» подали заявления в страховые компании «Армеец», «Якорь» и «Экип» на сумму более 36 млн рублей, его финансовая ответственность застрахована на 50,5 млн рублей, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По данным РСТ, из 310 заявлений на долю «Армейца» приходится на сегодняшний момент 163, на долю «Якоря» – 110. В «Экип» подано 37 обращений. В реестре, опубликованном на сайте СК «Якорь», говорится уже о 311 заявлениях, поданных в три страховые компании.

Напомним, что туроператор «Интрэвел Столешники» сообщил о прекращении деятельности 20 июля. Его ответственность застрахована в четырех страховых компаниях на общую сумму 80 млн рублей, но 30 млн из них оформлены договором с СК «Инвестстрах», у которой в апреле отозвана лицензия. Еще 552,5 тыс. рублей находятся в фонде персональной ответственности.

Лайнер IFly, летевший из Антальи в Москву, чудом избежал столкновения над Черным морем

Вчера неопознанный самолет накануне чуть не спровоцировал столкновение с российским лайнером в турецком воздушном пространстве над Черным морем, сообщил "Интерфаксу" источник в туристической отрасли.

По его словам, инцидент произошел с самолетом A-330 авиакомпании IFly, на котором российские туристы возвращались из Антальи в Москву.

"Когда самолет, находясь в воздушном пространстве Турции, приближался к границе с Россией, в кабине экипажа сработала сигнализация об опасном сближении с другим воздушным судном. Летный экипаж незамедлительно последовал рекомендациям автоматики и изменил высоту", — сказал собеседник агентства.

Самолетам удалось благополучно разойтись, отметил он. "Однако выйти на связь с виновником инцидента не удалось. Опознавательных сигналов он не подавал и не реагировал на радиозапросы", — сказал источник.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией по этому поводу.

Эйфелева башня закрыта из-за забастовки

Одна из главных достопримечательностей Парижа закрыта для посещения второй день подряд из-за забастовки персонала, сообщает компания-оператор башни SETE.

"Забастовочное движение части персонала до сих пор продолжается", — говорится в опубликованном в четверг заявлении компании.

Башня была закрыта во второй половине дня в среду. Причиной разногласий между руководством Эйфелевой башни и профсоюзами персонала стали условия посещения достопримечательности.

В частности, это связано с увеличением предпродаж билетов на определенное время посещения монумента, в результате чего у входа на башню возникают огромные очереди из тех, кто покупает билеты в порядке обычной очереди в день посещения.

В SETE отметили, что переговоры с профсоюзами продолжаются и уже предложен текст компромиссного соглашения между сторонами.

"SETE приносит извинения всем — парижанам, французам, а также иностранным туристам — и заверяет, что делает все возможное, чтобы работа достопримечательности была возобновлена как можно скорее", — подчеркнули представители компании.

/TOURBUS.RU