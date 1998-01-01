Россия открывает генконсульство на Пхукете

Уже в этом году российский МИД откроет на тайском острове Пхукет генеральное консульство. Это следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, размещенного на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Таиландской стороной, об учреждении Генерального консульства Российской Федерации на острове Пхукет (Королевство Таиланд)", — говорится в документе.

Расходы на открытие и содержание консульства начиная с 2018 года глава правительства предлагает осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных МИДу России на очередной финансовый год и плановый период на содержание зарубежного аппарата.

Отметим, что за первый квартал 2018 года, в пик зимнего сезона, число российских пассажиров аэропорта Пхукета выросло на 47% и составило 303 тыс. человек.

«Сотрудники нового консульства смогут помочь нашим соотечественникам оперативно решать возникающие у них вопросы. Его открытие на Пхукете – закономерный шаг, эта курортная зона пользуется всё большей популярностью среди россиян», – считает Константин Кинель, глава службы маркетинга российского представительства Туристического управления Таиланда.

Комментируя нам эту новость, Лариса Аханова, руководитель PR-отдела компании TEZ Tour, заявила: «Пхукет входит в число массовых туристических направлений, и, безусловно, открытие российского консульства здесь необходимо, учитывая наличие серьезных чартерных программ у ведущих туроператоров.

Так, например, в Турции есть посольство Анкары и генконсульство в Анталье, куда велик турпоток. Совершенно точно сотрудники дипмиссии и на Пхукете не останутся без работы.

С точки зрения страховых компаний Таиланд - это страна, где постоянно что-то происходит как с организованными туристами, так и с самостоятельными. Причем с последними дело обстоит печально – очень часто такие туристы едут на отдых без страховки, и потом на их лечение деньги собираются всем миром. Так что с этой точки зрения, безусловно, консульство будет полезно для решения подобных задач. Порой туристы также теряют документы на отдыхе, и консульство также может оперативно реагировать на подобные случаи. Так что это вполне закономерный шаг».

В свою очередь, Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью компании «TUI Россия», отметила в беседе с нами: «Это прекрасная инициатива. Если брать стандартный вариант благополучного отдыха, когда путешествие проходит без происшествий и ЧП, то наличие или отсутствие консульства никак не сказывается на пребывании туристов в стране.

Но, к сожалению, возможны и особые ситуации, когда туристам может понадобиться помощь официальных лиц, и тогда наличие консульства сэкономит туристам много нервов и времени. Впрочем, к счастью, с организованными туристами всевозможные ЧП случаются намного реже».

/TOURBUS.RU