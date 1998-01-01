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02 августа
Россия открывает генконсульство на Пхукете

Туроператоры обсуждают, насколько нашим туристам  необходимо открытие диппредставительства России на популярном курортном острове


Уже в этом году российский МИД откроет на тайском острове Пхукет генеральное консульство. Это следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, размещенного на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Таиландской стороной, об учреждении Генерального консульства Российской Федерации на острове Пхукет (Королевство Таиланд)", — говорится в документе.

 

Расходы на открытие и содержание консульства начиная с 2018 года глава правительства предлагает осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных МИДу России на очередной финансовый год и плановый период на содержание зарубежного аппарата.

Отметим, что за первый квартал 2018 года, в пик зимнего сезона, число российских пассажиров аэропорта Пхукета выросло на 47% и составило 303 тыс. человек.

 

«Сотрудники нового консульства смогут помочь нашим соотечественникам оперативно решать возникающие у них вопросы. Его открытие на Пхукете – закономерный шаг, эта курортная зона пользуется всё большей популярностью среди россиян», – считает Константин Кинель, глава службы маркетинга российского представительства Туристического управления Таиланда.

 

Комментируя нам эту новость, Лариса Аханова,  руководитель PR-отдела компании TEZ Tour, заявила: «Пхукет входит в число массовых туристических направлений, и, безусловно, открытие российского консульства здесь  необходимо, учитывая наличие серьезных чартерных программ  у ведущих туроператоров. 

Так, например, в Турции есть посольство Анкары и генконсульство в Анталье,  куда велик турпоток.  Совершенно точно сотрудники дипмиссии  и на Пхукете не останутся без работы. 

 

 С точки зрения страховых компаний Таиланд - это страна, где постоянно что-то происходит как с организованными туристами, так и с самостоятельными.  Причем с последними дело обстоит печально – очень часто такие туристы  едут на отдых без страховки, и потом на их лечение деньги собираются всем миром. Так что с этой точки зрения, безусловно, консульство будет полезно для решения подобных задач. Порой туристы также  теряют документы на отдыхе, и консульство также может оперативно реагировать на подобные случаи. Так что это вполне закономерный шаг».        

 

В свою очередь,  Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью компании «TUI Россия», отметила в беседе с нами: «Это прекрасная инициатива. Если брать стандартный вариант благополучного отдыха, когда путешествие проходит без  происшествий и ЧП, то наличие или отсутствие консульства никак не сказывается на пребывании туристов в стране.

 

Но, к сожалению, возможны и особые ситуации, когда туристам может понадобиться помощь официальных лиц, и тогда наличие консульства сэкономит  туристам много нервов  и времени. Впрочем, к счастью, с организованными туристами всевозможные  ЧП случаются намного реже».

/TOURBUS.RU


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