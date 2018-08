Новости Отели Северной столицы недогрузились, но заработали Петербургские отельеры подвели итоги полугодия и ЧМ-2018, которые оказались достаточно неожиданными

Итоги полугодия и Чемпионата мира по футболу говорят о том, что гостиничная сфера города на Неве, несмотря на не слишком убедительные показатели загрузки, сумела существенно увеличить доходность на номер, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. К концу июня, по данным Министерства культуры РФ, в Петербурге классифицировано 1279 объектов размещения всех шести имеющихся категорий. При этом, по сведениям компании NAI Becar, к концу первого полугодия 2018-го в Северной столице действовали 390 отелей категории 3-5* на 25,8 тыс. номеров, а вот Maris | Part of the CBRE Affiliate Network насчитывает только 147 гостиниц на почти 22 тыс. номеров. Разница объясняется тем, что в последнем случае речь идет только о качественных отелях с номерным фондом более 40 комнат, прошедших процедуру классификации и получивших категорию 3-5*. Соответственным образом оценивают аналитики и ввод новинок: если в NAI Becar считают, что в первом полугодии 2018-го в Петербурге появилось 15 отелей категории 3-5* на 1,2 тыс. номеров (+140% к аналогичному периоду 2017 года), в Maris говорят о вводе лишь семи новых гостиниц на 982 номера. Что касается основных показателей работы отрасли, то они, по данным Hotel Advisors, таковы: по итогам шести месяцев ADR питерских объектов размещения (средняя цена за номер) составляет 4 330 рублей (+11,6% к уровню 2017-го), загрузка - 65,7% (+6,3%), а RevPAR (показатель, отражающий среднюю за период выручку отеля за сутки в пересчете на один номер отеля) - 2 845 рублей (+17,6%). Получается, что при увеличении загрузки всего на 6% за полугодие доходность номера удалось значительно увеличить. Однако секрет этого успеха довольно прост: по сведениям того же Hotel Advisors, в период ЧМ-2018 в Петербурге удалось сдать только 73,2% номеров (на 16,1% меньше, чем год назад), а вот RevPar вырос на 29% до величины 6022 рубля. Почему? Цены на размещение во время чемпионата в среднем выросли на 55%... Как считают в Maris | Part of the CBRE Affiliate Network, ожидания питерских отелей уровня 4-5* по заполняемости действительно оправдались не в полной мере. «С одной стороны, болельщики останавливались преимущественно в недорогих отелях и хостелах, арендовали апартаменты. А с другой - часть туристов, которые планировали посетить Петербург в сезон белых ночей, отложили или перенесли свои поездки на другое время, поскольку наплыв фанатов создает не очень комфортные условия для осмотра города и достопримечательностей», – констатируют в компании. Эту точку зрения подтверждают и местные отельеры. В частности, директор бутик-отеля Rossi Hotel&SPA Сергей Бульзов полагает, что, «скорее всего, приезд болельщиков «напугал» обычных туристов и пик спроса с их стороны сместился на август и сентябрь». А Наталья Изотова, заместитель генерального директора гостиниц «Англетер» и «Астория», констатирует, что «из-за мундиаля спрос был рваным и между матчами загрузка иногда падала до 30%». В свою очередь, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер отмечает, что «2018 год в России проходит под знаком ЧМ-2018 и наиболее активно вводятся гостиничные номера в городах, где проходили игры». «В период с января по июнь в России появилось 2,8 тыс. брендированных номеров, и почти 90% из них (2,3 тыс.) вышли именно в городах, принимающих соревнования», - комментирует она. Что касается смещения спроса обычных туристов на август и начало осени, в Северной столице на это надеются как сами отельеры, так и представители туристической отрасли, которые уже после ЧМ-2018 отмечают усиление интереса к традиционному для города экскурсионному туризму на 15-20%. /TOURBUS.RU





