Новости Стали известны самые популярные у российских туристов трансферные аэропорты мира Сервис путешествий OneTwoTrip предоставил нашему порталу анализ продаж авиабилетов с пересадками за рубежом

Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал продажи авиабилетов с вылетом из городов России за границу и определил те аэропорты мира, через которые российские путешественники чаще всего летают трансфером. Для анализа были использованы данные с начала 2018 года. Самым популярным трансферным узлом по количеству проданных авиабилетов стал аэропорт Минска, откуда удобнее всего летать в Киев. Второе место рейтинга занял аэропорт Хельсинки, третье - аэропорт Стамбула (им. Ататюрка). Всего путешественники с начала года приобрели трансферные перелеты почти через сто аэропортов мира, однако на аэропорты Минска, Хельсинки и Стамбула пришлось 36% трансфера. Как отмечают в компании, основных плюсов использования трансферных перелетов при планировании путешествий два: расширение географии и снижение стоимости авиабилетов. С пересадкой в трех аэропортах, ставшими лидерами рейтинга, российские туристы в 2018 году добрались до 220 городов мира. К примеру, через Хельсинки они чаще всего летали в Нью-Йорк. Предложение авиакомпании Finnair по перелету в этот город со стыковкой в столице Финляндии чаще всего дешевле других перевозчиков (билет для перелета из Москвы в Нью-Йорк Finnair 1 сентября стоит 31 тысячу рублей, а на прямой рейс - 57 тысяч). Также в некоторых случаях трансферные перелеты позволяют организовать стоповер - познакомиться с городом во время длительной стыковки и продолжить путешествие на следующий день. “Сегодня почти каждый четвертый билет из городов России за границу мы продаем с пересадкой в третьих странах. Трансферные перелеты - отличная возможность расширить географию путешествий. Особенно это касается жителей регионов. Каждый раз, когда в какой-либо из региональных аэропортов приходила новая зарубежная авиакомпания, летающая в один из крупных хабов, мы сразу же наблюдали расширение географии путешествий местных жителей”, - отмечает руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан. /TOURBUS.RU Топ-15 зарубежных аэропортов, через которые летают российские туристы:

Место Аэропорт Страна 1 Минск Беларусь 2 Хельсинки Финляндия 3 Стамбул (им. Ататюрка) Турция 4 Рига Латвия 5 Рим (Фьюмичино) Италия 6 Лондон (Хитроу) Великобритания 7 Дубай ОАЭ 8 Амстердам Нидерланды 9 Варшава Польша 10 Франкфурт-на-Майне Германия 11 Париж (Шарль де Голль) Франция 12 Абу-Даби ОАЭ 13 Доха Катар 14 Сеул Корея 15 Афины Греция

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