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01 августа
Стали известны самые популярные у российских туристов трансферные аэропорты мира
Сервис путешествий OneTwoTrip предоставил нашему порталу анализ продаж авиабилетов с пересадками за рубежом
Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал продажи авиабилетов с вылетом из городов России за границу и определил те аэропорты мира, через которые российские путешественники чаще всего летают трансфером. Для анализа были использованы данные с начала 2018 года.
Самым популярным трансферным узлом по количеству проданных авиабилетов стал аэропорт Минска, откуда удобнее всего летать в Киев. Второе место рейтинга занял аэропорт Хельсинки, третье - аэропорт Стамбула (им. Ататюрка).
Всего путешественники с начала года приобрели трансферные перелеты почти через сто аэропортов мира, однако на аэропорты Минска, Хельсинки и Стамбула пришлось 36% трансфера.
Как отмечают в компании, основных плюсов использования трансферных перелетов при планировании путешествий два: расширение географии и снижение стоимости авиабилетов. С пересадкой в трех аэропортах, ставшими лидерами рейтинга, российские туристы в 2018 году добрались до 220 городов мира.
К примеру, через Хельсинки они чаще всего летали в Нью-Йорк. Предложение авиакомпании Finnair по перелету в этот город со стыковкой в столице Финляндии чаще всего дешевле других перевозчиков (билет для перелета из Москвы в Нью-Йорк Finnair 1 сентября стоит 31 тысячу рублей, а на прямой рейс - 57 тысяч). Также в некоторых случаях трансферные перелеты позволяют организовать стоповер - познакомиться с городом во время длительной стыковки и продолжить путешествие на следующий день.
“Сегодня почти каждый четвертый билет из городов России за границу мы продаем с пересадкой в третьих странах. Трансферные перелеты - отличная возможность расширить географию путешествий. Особенно это касается жителей регионов. Каждый раз, когда в какой-либо из региональных аэропортов приходила новая зарубежная авиакомпания, летающая в один из крупных хабов, мы сразу же наблюдали расширение географии путешествий местных жителей”, - отмечает руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан.
/TOURBUS.RU
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