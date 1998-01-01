Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
01 августа
Стали известны самые популярные у российских туристов трансферные аэропорты мира
Сервис путешествий OneTwoTrip предоставил нашему порталу анализ продаж авиабилетов с пересадками за рубежом

Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал продажи авиабилетов с вылетом из городов России за границу и определил те аэропорты мира, через которые российские путешественники чаще всего летают трансфером. Для анализа были использованы данные с начала 2018 года.

 

Самым популярным трансферным узлом по количеству проданных авиабилетов стал аэропорт Минска, откуда удобнее всего летать в Киев. Второе место рейтинга занял аэропорт Хельсинки, третье - аэропорт Стамбула (им. Ататюрка).

Всего путешественники с начала года приобрели трансферные перелеты почти через сто аэропортов мира, однако на аэропорты Минска, Хельсинки и Стамбула пришлось 36% трансфера.

 

Как отмечают в компании, основных плюсов использования трансферных перелетов при планировании путешествий два: расширение географии и снижение стоимости авиабилетов. С пересадкой в трех аэропортах, ставшими лидерами рейтинга, российские туристы в 2018 году добрались до 220 городов мира.

 

К примеру, через Хельсинки они чаще всего летали в Нью-Йорк. Предложение авиакомпании Finnair по перелету в этот город со стыковкой в столице Финляндии чаще всего дешевле других перевозчиков (билет для перелета из Москвы в Нью-Йорк Finnair 1 сентября стоит 31 тысячу рублей, а на прямой рейс - 57 тысяч). Также в некоторых случаях трансферные перелеты позволяют организовать стоповер - познакомиться с городом во время длительной стыковки и продолжить путешествие на следующий день.

 

“Сегодня почти каждый четвертый билет из городов России за границу мы продаем с пересадкой в третьих странах. Трансферные перелеты - отличная возможность расширить географию путешествий. Особенно это касается жителей регионов. Каждый раз, когда в какой-либо из региональных аэропортов приходила новая зарубежная авиакомпания, летающая в один из крупных хабов, мы сразу же наблюдали расширение географии путешествий местных жителей”, - отмечает руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан.

/TOURBUS.RU

 

Топ-15 зарубежных аэропортов, через которые летают российские туристы:


Место

Аэропорт

Страна

1

Минск

Беларусь

2

Хельсинки

Финляндия

3

Стамбул (им. Ататюрка)

Турция

4

Рига

Латвия

5

Рим (Фьюмичино)

Италия

6

Лондон (Хитроу)

Великобритания

7

Дубай

ОАЭ

8

Амстердам

Нидерланды

9

Варшава

Польша

10

Франкфурт-на-Майне

Германия

11

Париж (Шарль де Голль)

Франция

12

Абу-Даби

ОАЭ

13

Доха

Катар

14

Сеул

Корея

15

Афины

Греция

Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 