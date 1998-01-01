Новости Горячие новости Клиенты «Натали Турс» требуют возврата денег у своих турагентств/ Продавец авиабилетов и туров на Камчатке обманула туристов на 4 млн руб./ МИД предупредил россиян о наводнениях во Вьетнаме

Клиенты «Натали Турс» требуют возврата денег у своих турагентств Как сообщила сегодня в интервью «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, «агентства сообщают о растущей обеспокоенности туристов, пострадавших от действий «Натали Турс». Положенные после подачи документов на возврат денег сроки давно прошли, а никто ничего так и не получил. Туроператор не реагирует на претензии и запросы, скорее всего, просто затягивая процесс». Ирина Тюрина напомнила, что «компания не хочет заявлять о банкротстве, соответственно, не может быть задействован страховой механизм возврата денег туристам. В итоге клиенты осаждают турагентства, угрожают, требуя денег. Если у агентства два-три клиента, можно напрячься и вернуть туристам деньги из собственных средств, но совсем маленьким компаниям или тем, у кого десятки бронирований, это не под силу. Кто-то отдает комиссию, но это все равно не решает дело». По ее словам, часть туристов пытается вернуть деньги через cash-back в банках. Кто-то подает иски в суд на «Натали Турс», причем по некоторым делам уже есть решения в пользу туристов. «Так, 27 июля семья из Петрозаводска выиграла суд у «Натали Турс». Теперь, согласно решению суда, компания должна выплатить туристам 150 тысяч рублей», — сообщила г-жа Тюрина. Продавец авиабилетов и туров на Камчатке обманула туристов на 4 млн руб. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело о мошенничестве с авиабилетами на сумму свыше четырех миллионов рублей, сообщает Управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу. "Дело возбуждено по ст. 159 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы", — говорится в сообщении. Подозреваемой по делу проходит 31-летняя жительница города Елизово Камчатского края — кассир, которая оформляла и продавала авиабилеты и туристические путевки по различным направлениям. "Однако сведения о перевозке она не вносила в систему бронирования авиакомпании, а полученные в результате незаконной деятельности денежные средства присваивала себе", — говорится в сообщении. Как отмечают в ведомстве, заявители при посадке на рейсы узнавали, что их билеты не выкуплены или оформлены на других лиц. "Деньги потерпевшим возвращены не были. Общая сумма ущерба, причиненного клиентам фирмы, составляет более четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении. МИД предупредил россиян о наводнениях во Вьетнаме Проливные дожди и наводнения представляют опасность в северных горных провинциях Вьетнама, сообщает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ. «Вьетнам – сезон муссонов – проливные дожди и наводнения в северных горных провинциях Лай Чау, Ха Жианг и Тай Нгуен», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ. Сезон дождей (муссонов) на севере Вьетнама наступает в мае и длится до октября. Его пик приходится на период с июля по сентябрь, до 80% осадков выпадает именно в эти месяцы. /TOURBUS.RU



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