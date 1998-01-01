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01 августа
Туркомплексы «Архыз», «Ведучи» и «Эльбрус» получат 18 млрд руб.
Туроператоры обсуждают востребованность туров на Северный Кавказ и перспективы развития местных курортов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о бюджетных ассигнованиях на создание инфраструктуры туристического кластера на Северном Кавказе, сообщает сайт правительства РФ.
"Подписанным постановлением утверждено адресное (пообъектное) распределение бюджетных инвестиций из федерального бюджета, предоставляемых АО "Курорты Северного Кавказа" в 2018-2021 годах на капитальные вложения в проектирование и строительство объектов в рамках укрупнённого инвестиционного проекта", — говорится в сообщении.
Как отмечается, средства будут направлены на финансирование строительно-монтажных работ по объектам всесезонного туристско-рекреационного комплекса (ВТРК) "Архыз" (Карачаево-Черкесская Республика), проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам ВТРК "Ведучи" (Чеченская Республика) и ВТРК "Эльбрус" (Кабардино-Балкарская Республика).
"Общий (предельный) объём бюджетных инвестиций, предусмотренных в 2018 году на реализацию укрупнённого инвестиционного проекта, составляет 4,28 млрд рублей, в 2019-2021 годах — по 4,5 млрд рублей ежегодно", — сообщают в правительстве РФ.
Комментируя эту новость, генеральный директор туроператора «Мультитур» Дмитрий Шаров сообщил нам: «Если говорить об инфраструктуре курортов Северного Кавказа, то тут конечно всегда есть куда стремиться и что развивать.
В последнее время, кроме традиционно популярного санаторно-курортного лечения на курортах Кавминвод, интересом пользуются туры в Чеченскую Республику – прежде всего у туристов, предпочитающих экскурсионный и познавательный отдых, знакомство с культурой и национальными особенностями различных регионов нашей страны.
Впрочем спрос на данный регион не так велик, как он того заслуживает, что связано в первую очередь с репутацией Чечни. Но те туристы, которые уже посетили республику, отмечают гостеприимство и доброжелательность местных жителей.
При этом местная инфраструктура находится в стадии развития. В Грозном отелей не очень много, но те, что есть, соответствуют современным требованиям. Однако в турах с ночевками в горной местности размещение возможно только в частных гостевых домах.
В пресс-службе Национального туроператора «АЛЕАН» нашему порталу заявили: «Кавказ очень разнообразный регион, предлагающий разные виды отдыха. Так, Дагестан – это весьма доступный по цене отдых на море. Его, как правило, совмещают с экскурсионной программой, например, с посещением Дербента.
Развиваются здесь и горнолыжные курорты. Чечня развивает курорт «Ведучи», Кабардино-Балкария – горнолыжный комплекс «Эльбрус», Карачаево-Черкесия – горнолыжный комплекс «Архыз», Ингушетия – курорт «Архи». Строятся новые канатные дороги, трассы, гостиницы.
Восстанавливается и развивается санаторно-курортное лечение. В Чечне восстановили уникальный курорт «Серноводск-Кавказский», развиваются и восстанавливаются санатории в Нальчике и Теберде.
При этом инфраструктура в регионе развита неравномерно. Рядом с новейшими комплексами есть и очень запущенные районы. Конечно, не стоит забывать и о мусульманской специфике региона.
Самостоятельно планировать поездку в этот регион пока сложно – не так много доступной информации, не очень развита транспортная инфраструктура - большие расстояния между республиками очень неудобно пересекать на общественном транспорте, а сети проката автомобилей пока нет».
Наконец, Анастасия Бартоломеева, менеджер по связям с общественностью компании «Магазин Путешествий», отметила в беседе с нами: «Туры на Кавказ, безусловно, запрашивают. В первую очередь это курорты КМВ и
Не менее популярны активные туры на Кавказ, с ночевками в палатках, походами в горы. При этом здесь есть и облегченные маршруты, на которых могут побывать и без особой подготовки туристы.
При этом туристическая инфраструктура здесь еще не достаточно хорошо развита. Новых объектов размещения хорошего уровня строится мало, а старые гостиницы и санатории реновируются не с такой быстротой, как бы этого хотелось».
/TOURBUS.RU
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