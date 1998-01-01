Новости Авиабилеты снова могут подорожать – теперь из-за удвоения ставки НДС за полеты через Москву Эксперты обсуждают предложение Минфина, в результате которого стоимость внутренних авиабилетов заметно вырастет

Введение запланированной правительством нулевой ставки НДС на внутренние перевозки минуя Москву может привести к росту цен на авиабилеты, так как потери бюджета от этой льготы Минфин планирует компенсировать удвоением ставки НДС для полетов через Москву, - сообщила газета "Коммерсантъ". "По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), на фоне обнуления НДС для региональных рейсов, для полетов через Москву рассматриваются три возможных сценария: обнуление, сохранение льготной ставки в размере 10% и повышение ее до 20%. Последний вариант уже предложил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов Дмитрию Медведеву", — пишет издание. При этом через столицу, по данным АЭВТ, осуществляется две трети внутрироссийских рейсов. "В АЭВТ подсчитали, что новые льготы для региональных рейсов обойдутся бюджету в 17 млрд руб., а увеличение НДС для полетов через Москву принесет 37 млрд руб. Таким образом, налоговая нагрузка на авиакомпании вырастет на 20 млрд руб., и перевозчикам придется поднять тарифы по всем направлениям не менее чем на 8-10%. Сохранение тарифов приведет к убыточности отрасли", — сообщает "Коммерсантъ". Как считает глава АЭВТ Владимир Тасун, НДС в размере 10% оказал существенную поддержку отрасли. По его словам, внутренние рейсы убыточны, но после сокращения налоговой нагрузки уже в 2016 году совокупный финансовый результат с учетом прибыльных международных линий впервые с 2010 года оказался положительным – 2,8 млрд руб., в 2017 году – 5 млрд руб. "Для развития здоровой коммерческой деятельности авиакомпаний целесообразным было бы сохранить ставку НДС в размере 10% для российских рейсов через Москву и обнулить для минующих МАУ", — сказал он изданию. Представители авиакомпаний согласились с тем, что при удвоении НДС для полетов через Москву с учетом величины пассажиропотока потери для отрасли превысят любой положительный эффект от льгот в регионах. В «Нордавиа» сообщили, что знают о планах повысить НДС для полетов через МАУ до 20%, но оценить убытки пока не берутся. Президент UTair Павел Пермяков сообщил, что Минтранс обсуждает с авиаторами изменение ставки НДС, но точные планы и цифры пока неизвестны. В S7 назвали «крайне важным» сохранение действующей ставки в размере 10% на внутренние перевозки через МАУ. «НДС — это косвенный налог, а это означает, что он перекладывается на потребителя»,— поясняют в компании. В S7 согласны, что с учетом величины пассажиропотока через Москву при росте НДС на этих рейсах потери для отрасли превысят любой положительный эффект от льгот в регионах. Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, по данным «Коммерсанта», еще в апреле писал в правительство с просьбой не повышать НДС. Старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко считает, что идея Минфина "гарантированно введет отрасль в убытки, так как даже те перевозчики, которые выиграют от роста пассажиропотока в региональных узлах, в Москве потеряют гораздо больше пассажиров и денег». В свою очередь, в беседе с нашим корреспондентом Борис Рыбак, генеральный директор компании «Инфомост», заявил: «Безусловно, это решение приведет к повышению цен на внутренние авиаперевозки. Межрегиональные рейсы сами по себе убыточны, поэтому из-за снижения НДС или его обнуления никто стоимость авиабилета удешевлять не будет. Дело в том, что 70% авиаперелетов совершается через Москву, и понятно, что если НДС будут обнулять для межрегиональных рейсов, то нужно как-то компенсировать эти потери. Полагаю, что авиакомпании в среднем поднимут цены на 10%, и их вполне можно понять - им нужно выживать». «Все последние события на рынке - повышение цен на авиатопливо, удорожание аэропортового обслуживания и услуг привело к тому, что резервов почти не осталось. Это все ударит по слабым авиакомпаниям. Думаю, что осенью нас ждет много не очень приятных новостей», - заключил наш эксперт. /TOURBUS.RU

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