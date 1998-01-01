Новости Туристы «наводнили» Северную столицу Число иностранных гостей, путешествующих по водным маршрутам города на Неве, выросло этим летом в полтора раза

Во время проведения Чемпионата мира по футболу количество иностранных туристов на водных экскурсиях города на Неве возросло примерно в полтора раза. К такому выводу пришли в Едином центре водного туризма (ЕЦВТ), объединяющем несколько крупных туркомпаний Петербурга, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. По данным ЕЦВТ (партнерство объединяет «Нева Тревел Компани», «Драйвер» и «Смольнинское пароходство», имеющие в своем составе несколько десятков пассажирских судов разных типов), во время ЧМ-2018 численность зарубежных гостей, приобретавших экскурсии по рекам и каналам Петербурга, по сравнению с первой половиной лета 2017 года увеличилось в полтора раза. При этом чаще всего пользовались экскурсионными услугами на суднах партнерства граждане Бразилии, Египта, Марокко, Ирана, Германии, Дании, Аргентины и Мексики, а наиболее популярными маршрутами стали ночные прогулки по Неве во время разводки мостов, экскурсии формата hop-on hop-off с пятью остановками у главных достопримечательностей города, а также путешествия на метеорах в Петергоф. Еще одной тенденцией навигации на внутренних реках и каналах Северной столицы стало повышение спроса на онлайн-продажи билетов на водные маршруты: в первой половине лета 2018 года они уверенно заняли около 20% общего объема реализации. Как пояснила генеральный директор Единого центра водного туризма Юлия Беленовская, во многом это объясняется тем, что к сезону билетный сервис стал доступен на иностранном языке. «Сервис онлайн-продаж билетов ЕЦВТ стал доступен на английском языке, а в разработке находится и его китайская версия, - говорит она. – Кроме того, информация на причалах и материалы со схемами и описаниями маршрутов предлагались туристам на русском и английском языках, а на маршруте City Cruise аудиогиды предусматривают обслуживание сразу на шести языках». Специалисты уверены: в эту навигацию количество перевезенных по внутренним рекам и каналам Петербурга пассажиров превысит два миллиона. Стоит напомнить: в навигацию 2017-го, когда, по данным Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга, поток пассажиров оказался несколько меньше, чем в предыдущую (примерно на 8%, около 1,7 млн человек), основной причиной сокращения числа клиентов называли холодное лето. Нынче речникам с погодой повезло: за исключением нескольких дней, в мае, июне и июле она на удивление тепла и солнечна. А тут еще и Чемпионат мира по футболу подсобил, изрядно добавив клиентуры: по экспертным оценкам, из посетивших Петербург во время ЧМ-2018 туристов больше половины воспользовались тем или иным экскурсионным маршрутом по воде. Как считает руководитель компании «Аква Экскурс» Владимир Филиппов, число организованных туристов во время чемпионата мира снизилось, а вот количество самостоятельных – заметно выросло. «Благодаря чемпионату загрузка судов возросла, а теперь можно надеяться и на отложенный спрос со стороны организованных гостей», - говорит он. При этом глава компании «Аква Марин» Андрей Кузнецов полагает, что главным драйвером роста числа клиентов в эту навигацию все же стала погода. «Такой удачной для водных маршрутов погоды в Петербурге не было уже давно», - констатирует он. Вместе с тем эксперты отмечают, что рассчитывать на какой-либо взрывной рост показателей водного туризма в Петербурге все же не стоит: маршрутных новинок в этой сфере почти не появляется, а обновление флота и инфраструктуры идет «со скрипом». /TOURBUS.RU Еще больше новостей круизного рынка в России и мире

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