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Все клиенты туроператора "Интрэвел Столешники" вернутся в Россию до 7 августа/ В Барселоне и Мадриде бастующие таксисты блокируют центральные улицы/ МИД РФ предупредил россиян об аномальной жаре в Хорватии

Все клиенты туроператора "Интрэвел Столешники" вернутся в Россию до 7 августа

Как сообщил сегодня «Интерфаксу» директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, "на сегодняшний день за рубежом находятся чуть больше 100 туристов компании "Интрэвел Столешники", последние из них прилетят в Россию согласно запланированному туроператором графику 6 августа.

Претензий у туристов нет, поскольку отдых полностью оплачен и имеются обратные билеты".

Напомним, что туроператор "Интрэвел Столешники" сообщил о прекращении деятельности 20 июля. Его ответственность застрахована в четырех страховых компаниях на общую сумму 80 млн рублей, но 30 млн из них оформлены договором с СК "Инвестстрах", у которой в апреле отозвана лицензия. Еще 552,5 тыс. рублей находятся в фонде персональной ответственности.

Как заявлял туроператор, фингарантий должно хватить на возмещение ущерба всем пострадавшим туристам.

В Барселоне и Мадриде бастующие таксисты продолжают блокировать главные улицы

Испанские таксисты продолжают протестовать против сервисов такси, блокируя главные улицы Мадрида и Барселоны, сообщает агентство EFE.

В Мадриде таксисты блокируют улицу Пасео-де ла Кастеллана, оставив для движения только по одной полосе в каждом направлении. В Барселоне, пишет агентство Associated Press, таксисты провели уже четыре ночи на улице Гран-Виа — одной из главных улиц в центре города.

Кроме того, протесты затрудняют движение автомобилистов в таких городах, как Валенсия, Малага и Сарагоса.

Протестующие требуют, чтобы власти Испании, как и раньше, выдавали на одно разрешение для интернет-сервисов такси типа Uber и Cabify 30 лицензий такси.

В понедельник испанские власти пытались договориться с представителями водителей такси, но им это не удалось. Сегодня представители правительства Испании должны встретиться с ассоциацией, представляющей такси-сервисы.

МИД РФ предупредил россиян об аномальной жаре в Хорватии

Аномальная жара установилась в прибрежных районах Хорватии, сообщает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"Хорватия – "красный" уровень метеоопасности из-за аномально высокой температуры воздуха во всех прибрежных районах страны", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

Согласно данным сервиса по прогнозу погоды Accu Weather, во вторник днем температура воздуха в прибрежных районах Хорватии составляет +30-33ºС.

Как сообщают местные СМИ, жара в Хорватии достигнет +35ºС на этой неделе и будет только усиливаться на следующей. Аномальная жара затронет все регионы страны.

/TOURBUS.RU



